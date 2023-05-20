管理資產規模2.1兆歐元的歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi），受到中國大陸較亮麗的經濟前景、更好的估值及通膨前景更溫和的吸引，正撤出美國的資產配置，轉移至中國大陸資產。東方匯理投資總監莫蒂埃（Vincent Mortier）預測，明年美國經濟將無增長，反觀中國大陸、印度及印尼增速可達5％至6％，「我們的投資配置明顯已由西方轉向東方。」。

莫蒂埃接受英國《金融時報》訪問時表示，中國大陸信貸及高質企業的定價過度反映風險元素（too much risk），反而美國臨近衰退，市場卻對美國過於樂觀。

儘管中美關係緊張，且近期中國大陸的消費及工業活動未如預期，莫蒂埃依然看好中國大陸。他坦言，地緣政治是投資風險之一，當中美兩國權力趨平衡，美國不會對中國大陸太過苛刻；美國亦不應低估中國大陸的能力，相信中國大陸可以作出認真的論點，向美國施壓。東方匯理於過去12個月逐步增加對中國大陸及印度的資產配置，今年進一步加速。

莫蒂埃對中國大陸市場樂觀，尤其偏好經挑選的中資企業債券，認為外國投資者並無區分發行企業的質素而一味拋售。他深信，只要細心搜尋，可以5角買到價值1元的優質企業債券，如果夠勇敢及有時間，回報會十分理想。

滬深300指數由今年1月高位累跌5.7％，市場因經濟數據欠佳，進一步推低股市。莫蒂埃指出，投資者可能反應過度，數據看似令人失望，但細節實際上並非太差，市場或未有留意數據產生的方式出現改變。

他預計，美國和歐洲未來數年的通膨會維持在3％至4％，但不擔心美國出現債務違約，並形容美國國債安全，該公司繼續如常地管理其風險，有時甚至會伺機增持。