主持人林潔快唱《愛情恰恰》炒熱氣氛。（廖素慧攝）

旺旺文教基金會、中國時報20日在嘉義市文化局音樂廳舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，主持人林潔快唱《愛情恰恰》炒熱氣氛，志工們熱情揮舞螢光棒，跟著蔡家蓁、曾瑋中、陳怡婷、高佳群、蘇宥蓉、林喬安等實力派唱將，哼唱他們耳熟能詳的歌，全場嗨翻。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，他代表旺旺集團董事長蔡衍明向全場志工們、為志工們獻上最精采表演的歌手們致上敬意，蔡衍明董事長推崇孝道，基金會每年到各地舉辦公益演唱會，推廣「讓孝順成為習慣，讓奉獻成為榮耀」，期待藉此帶來社會的祥和穩定。

高佳群帶來《落大雨彼一日》。（廖素慧攝）

嘉義市政府社會處長黃毅晨致詞表示，他代表黃敏惠市長向志工們致敬及感謝，也感謝旺旺文教基金會舉辦公益演唱會來慰勞志工們的辛勞付出，感謝全市1萬餘位志工們一起努力，讓嘉義市成為備受推薦的宜居城市，也是受市民肯定的幸福城市。

陳怡婷帶來《惜別的海岸》。（廖素慧攝）

蔡家蓁與觀眾熱情互動。（廖素慧攝）

入圍今年金曲獎最佳台語女歌手的蔡家蓁是嘉義女兒，她首先登場，演唱《一想到你啊》，她說「很開心能回嘉唱歌給鄉親們聽」，全場歡呼，接著又帶來《食飽袂》、《心花開》，與觀眾熱情互動。

林喬安唱《星星知我心》。（廖素慧攝）

曾瑋中高歌《歡喜就好》。（廖素慧攝）

蘇宥蓉熱唱《我的心裡只有你沒有他》。（廖素慧攝）

曾瑋中、陳怡婷、高佳群、蘇宥蓉、林喬安接續上台高歌《歡喜就好》、《惜別的海岸》、《落大雨彼一日》、《我的心裡只有你沒有他》、《星星知我心》等15首夯歌，氣氛溫馨又歡樂。

旺旺文教基金會今天在嘉義市舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會。（廖素慧攝）

全場志工們也都跟著唱起來，與唱將們熱情呼應，舞動每一支螢光棒閃閃發亮，就像志工們人服務的心熠熠生輝，閃亮動人。