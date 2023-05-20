雲林縣水林鄉1家50年甘蔗汁老店，日前被1名吳姓網友批評變相漲價，停賣罐裝甘蔗檸檬汁，只賣杯裝甘蔗檸檬汁，因為罐裝可分裝成3杯半，價格卻只有杯裝的2倍，停賣罐裝等於變相漲價，結果其他網友紛紛跳出來挺老店，「罐裝容量就是杯裝2倍，吳姓網友搞錯了」、「1杯500cc純甘蔗檸檬汁只賣30元，非常佛心還嫌貴」。

雲林縣水林鄉50年甘蔗汁老店，甘蔗都是自種自銷確保品質。（張朝欣攝）

水林鄉「黃豆甘蔗」70餘年前由第1代販賣青草茶，後來加賣甘蔗汁，至今已有50年歷史，目前由71歲第2代老闆紀進成經營，為確保品質，紀進成自己種植約1甲地巴西白甘蔗，甘蔗削皮後才榨汁，完全不加一滴水，因此大受歡迎，甘蔗汁加入從屏東購買的優質檸檬，便是微酸爽口的甘蔗檸檬汁，同樣廣獲好評。

最近一名吳姓男子在網路臉書留言，指「黃豆甘蔗」最近停賣60元的罐裝甘蔗檸檬汁，只賣30元的杯裝甘蔗檸檬汁，因為罐裝可分裝成3杯半，價格卻只有杯裝的2倍，停賣罐裝等於變相漲價。結果引發大批網友一面倒留言，認為吳姓男子沒有查清楚就隨意留言，對老店傷害很大，紀進成兒子紀宏德也在臉書解釋「絕對沒有變相漲價」。

紀宏德表示，吳先生說罐裝可分裝成3杯半，經過實際測試，1罐剛好可裝成2杯，也就是不管買罐裝或杯裝，價格都是一樣的。網友則留言「網路留言一點責任都沒有，請老人家不用放在心上」、「馬上開車去捧場」、「我要用新台幣讓檸檬甘蔗下架」、「500cc甘蔗檸檬汁只賣30元超便宜」。

紀進成說，兒子很心疼他被人誤解，因此在臉書澄清。他的甘蔗都是自種自銷，產量有限，最近還是會供應罐裝甘蔗檸檬汁，不過每人限量10罐，因為之前有團購一買就是數十罐，不少老顧客買不到抱怨連連，為了讓大家都能喝到，才會有所限制。後來吳先生也有來電表達歉意，希望風波到此為止。