被封為「台8女神」、「本土劇女神」的女星吳婉君，近年凡是她有出演的作品，幾乎都會創下高收視，她也成為新一代收視保證代表。吳婉君近期熱衷水上活動，在今（20日）曬出海邊玩水照還附帶「鱷魚」；但廣大網友留言大歪樓，重點全在她身穿比基尼的火辣身材上。

近年520都被視為象徵「我愛你」的日子，吳婉君今日在IG發文，有感而發地說，「520永遠都要好好愛自己」，並附上日前在海邊玩水的清涼照，還牽著「鱷魚」，細看才發現是充氣玩具；而畫面中吳婉君身穿一套大紅色比基尼，傲人上圍和蜜桃臀全被看光，39歲火辣身材太犯規。

吳婉君發文附上海邊玩水照，性感比基尼讓網友留言大歪樓。（圖／取自吳婉君IG）

有不少網友都被鱷魚嚇到，因為太過於真實，「這鱷魚放大後才發現是假的，也太真的吧」；但大多數粉絲重點全放在吳婉君性感身材，「婉君超辣的啦」、「我也想當妳的鱷魚」、「身材超好」、「意圖讓人放大再放大照片」、「鱷魚看起來很兇，喔不是，是女神身材好兇好兇」。

39歲的吳婉君近年在本土劇中都有吃重戲分，把惡女角色完美詮釋也讓觀眾看得又愛又恨；其實她在24歲還是大學生時，就曾參加第一屆《超級星光大道》，進入25強後輸給安伯政，名次止步於第23名。在加入本土劇爆紅前，吳婉君拍過多年《戲說台灣》，也參與許多大愛電視台的戲劇演出。