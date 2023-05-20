因為「不想繼續蹲苦窯」，因強盜案在台中監獄外役監受刑的男子姜建利，今年4月6日收假時，趁著前妻載他到台中監獄外後竟偷偷落跑，直到隔天傍晚才在板橋車站被逮獲，逃亡不到27小時，台中地院依逃脫罪判處姜男有期徒刑3月，可易科罰金，可上訴。

這起事件發生在今年4月間，該次放假是姜男到外役監後首次放假，檢警調閱監視器發現，他於6日中午搭乘前妻駕駛的自小客車，在台中監獄附近下車後，見四下無人立即步行逃逸，走了一段距離後改搭計程車到高鐵台中站，接著搭高鐵北上，下車後向莊姓女友人借機車，雙方並約定7日傍晚在板橋車站碰面。

警方循線追查，7日下午4點左右掌握姜男行蹤，在他現身與莊女碰面時逮獲他並押解回台中。對於脫逃的原因，姜男說自己也搞不清楚，就是不想要繼續蹲苦窯，才會臨時起意落跑。

台中地院法官認為，依照外役監的規定，受刑人無正當理由，未於指定日期回監，且為故意者，都以脫逃論罪；姜男為逃避刑罰執行而脫逃，對監獄執行受刑人管教已生相當危害，且損及國家公權力行使，造成社會對治安秩序的不安，考量其犯後坦承犯行，判處3月刑期，可易科罰金。