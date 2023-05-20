南部終於解到渴了！梅雨鋒面南移，根據經濟部水利署今傍晚統計，全台水庫預估總進帳3355萬噸水量，其中曾文水庫(烏山頭)入流750萬噸，全台最多。高雄高屏溪也來到每秒11.7噸，很有效果。經濟部水利署副署長王藝峰讚許南部這次「很有收穫」，嘉南高水情都有改善。

至於嘉義目前的一階限水減壓供水、台南、高雄的二階限水減量供水，燈號是否可下降？王藝峰說，會在該署水情會議中心上，併同氣象局5月底、6月降雨預估來考量。

根據水利署全台水庫蓄水量統計，預估這波梅雨可為水庫帶來3355萬噸進水，以曾文(加烏山頭)水庫最多，其次是日月潭(加霧社)水庫、苗栗鯉魚潭水庫，都各有550萬噸。不過今降雨不同昨天，主要集中在南部，中北部增加不多，嘉義蘭潭(加仁義潭)小入帳95萬噸。

王藝峰稱這波梅雨「很有收穫」，因為南部不僅降在集水區，也有下到平地，這讓水份可以進到土壤裡。且當然旱象不是光靠一兩次降雨就夠，可是最近觀察起來，「確實有進入雨季趨勢」。

目前曾文蓄水率有小回升到7.68％，不過仍然是低，烏山頭水庫則有44％。高屏溪攔河堰川流量每秒提升1.3噸，已來到11.7噸，對高雄是好消息。