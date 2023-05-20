據共同社20日報導，日本福島縣知事內堀雅雄透露稱，七大工業國集團首腦會議（G7廣島峰會）將使用福島縣產食材。在有意見反對福島「處理水」（核汙水）排放入海計畫的韓國，此事引發了爭議。評論人士等指出「如果總統尹錫悅不吃，那麼會在外交上失禮；如果吃了，就會受到國內批評。他將面臨艱難應對」。

內堀本月15日在記者會上說：「我聽說，政府將在各國要人的餐飲中使用縣產食材等。」在作為媒體採訪據點的廣島市的國際媒體中心（IMC），也供應福島縣產日本酒和小點心。

在對福島縣產食材特別擔憂的韓國，最大在野黨的幹部等批評稱「提供有爭議的食材本身就顯示了日本的傲慢」。

另一方面，在SBS電視台19日的新聞節目中，評論人士告誡說：「在韓日關係正常化的形勢下，做出強烈反對不太好。」

據韓聯社報導，19日，韓國國務調整室第一次長（副部級）朴購然在記者會上公布，政府將於21日向日本派遣由21人組成的考察團，考察福島第一核電站的核汙染水處理現場，為期6天。

朴購然表示，考察團將檢查核汙水凈化和排海設施的運作情況、放射性物質分析能力等，並調研還需要採取哪些必要措施來保障國民的健康和安全。

韓國原子能安全委員會委員長劉國熙擔任考察團團長，來自韓國原子力安全技術院（KINS）的19名核電、輻射防護專家，以及來自韓國海洋科學技術院（KIOST）的1名海洋環境放射性汙染監測專家參與。

朴購然表示，政府將另行成立由10人左右的民間專家組成的諮詢小組，從多個角度支援和評估考察團的活動。據他介紹，組成該諮詢小組的民間專家不被列入實體考察團名單，但將隨時要求考察團就個別問題進行核實和交叉驗證。

朴購然說，除了有輻射風險的部分設施以外，日方基本接受了韓方有關考察活動的大多數要求。考察團若就地發現問題，一定會向日方反映，並力爭日方予以糾正。

排除出入境各一天外，考察團實際開展考察的時間為22日至25日四天，比原先韓日雙方達成協定的兩天行程有所加長。22日，考察團將與東京電力、日本經濟產業省、日本原子能規制委員會等有關部門和機構開會並提問。23日至24日，考察團將對福島第一核電站核汙染水管理情況進行考察。25日，考察團將在實地考察內容的基礎上與日方召開技術會議。

對於考察團的活動計畫，劉國熙表示，考察團將檢查核汙染水生成、凈化、儲存、匯集、稀釋、排海等全過程。他還說，考察團將重點查看多核素去除設備（ALPS），核汙水在排海前一階段經過的「K4儲罐」也將是重要考察對象之一。原子能安全委員會將綜合其間進行的分析內容和此次考察結果研判核汙水排海是否安全，並將研判內容公之於眾。

韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄於本月7日在首爾舉行會談，就韓方派團考察福島核汙水處理現場達成了協議。此後，韓日兩國14日在韓國開會，17日以視訊連線方式進行磋商，就考察團的訪日行程和考察範圍進行了協調。