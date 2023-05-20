以為只是小感冒，沒想到竟然查出大問題！新光醫院心臟內科醫師陳冠任表示，曾有一名20多歲的女患者感冒兩周都沒有痊癒，還出現走路會喘、雙腳腫脹「一壓就凹下去」的情況，衝急診檢查時，發現心臟變的異常大，各項指數都有問題，後來才查出原來是病毒引發的心肌炎，其死亡率高達50%。

醫師陳冠任在節目《健康2.0》分享病例，一名20多歲的女子本是排球健將，某天突然發現走路時有點喘不過氣，後來呼吸問題更嚴重到影響睡眠，與此同時，她還察覺腳部越來越腫脹，用手指頭一壓就出現明顯凹陷。

女子的家屬發覺情況不對，趕緊帶她到急診求助，未料，檢查發現女子的心臟變得非常大顆，連醫生都嚇一跳，直說「理論上心臟越小顆越健康」，不僅如此，女子還有明顯肺積水、肝腎功能異常，抽血檢查發現所有的數值都不對勁，醫師認為，可能是心臟問題影響到其他器官，進一步檢查更證實了他的想法。

「這麼年輕怎麼會有心臟問題？」陳冠任問診後才知道，女子曾在兩周前感冒，眼見病情逐漸好轉，她便沒有將其他症狀放在心上，陳冠任推測，恐怕是引發女子感冒的某種病毒也容易導致心臟發炎，病毒侵入心臟後，才產生續發性心肌炎。

陳冠任表示，所幸女子經過住院治療已無大礙，不過她算是比較幸運的案例，因為心肌炎的死亡率將近50%。陳冠任指出，一般感冒3至5天就會痊癒，若感冒長達1至2周，還出現走路會喘的症狀時，務必要提高警覺，盡速做更詳細的檢查。