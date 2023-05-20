夏日活動連發，北市6月21日至10月1日除了往年也有的「天母啤酒節」「混東區潮fun夏日趴」、「台北親水節」等，還有首次推出的「 大稻埕夏日節」，北市觀傳局表示，夏日節初步規畫推出不同族群主題日，可享周邊店家優惠，大稻埕碼頭周邊預計設置如咖啡杯、旋轉木馬等大型遊具，希望吸引大人小孩同樂。

國際城市如巴黎、倫敦等皆發展豐富河岸經濟，觀傳局表示，今年7月舉辦的大稻埕夏日節期待點亮淡水河，除了與附近船舶業者合作，民眾購票上船後將提供飲料、輕食等，也有機會欣賞精采的薩克斯風獨奏表演。另外，為讓民眾有絕佳視覺體驗，船身除了妝點燈飾，也能一覽5號與4號水門布置的光環境，享受夏日微醺氛圍。

觀傳局介紹，大稻埕夏日節初步規畫推出不同族群的主題日，例如星期二是閨蜜日，兩人同行前往周邊店家活動將享有優惠；今年煙火將於大稻埕碼頭施放，除每周三施放煙火，8月20日還有大型煙火秀。此外，碼頭周邊預計將設置如咖啡杯、旋轉木馬等大型遊具，希望吸引大人小孩同樂。

喜愛藝文活動的民眾，觀傳局則表示，除了「台北藝術三節」，今年松山文創園區舉辦「夏日松一下」將從6月30日至9月3日，每周五、六、日舉辦生活風格派對，為期二個月的展演活動，包含主題展覽、音樂酒食、風格餐飲、主題市集、療癒課程等，帶給民眾不同的古蹟夜生活體驗。

觀傳局補充，北市小朋友每年大盛事「台北親水節」，自7月1日至8月27日將於台北自來水園區舉行，於園區內開放水鄉庭園並增設臨時戲水設施，打造遊客戲水休憩空間，搭配熱鬧的開幕活動、園遊會及互動表演等，邀請親子共度歡樂又清涼的暑期生活。