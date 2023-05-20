加拿大總理杜魯道正在日本參加G7峰會，此行之前他先拜訪南韓，慶祝兩國建交60周年，並在國會發表演說。當記者舉起相機，要替杜魯道與南韓國會議長金振杓（Kim Jin-pyo）合影留念時，身高188公分的杜魯道竟然「劈腿」縮短兩人之間的身高差距，引發眾人熱議。

綜合英國《衛報》、加拿大《國家郵報》（National Post）報導，杜魯道（Justin Trudeau）19日應邀至南韓國會發表演說。演說開始前，在場人士例行性拍攝大合照，此時金振杓刻意踮起腳尖，試圖縮短和杜魯道的身高差距，引來不少歡笑聲。

而為了不讓金振杓太辛苦，只見杜魯道先是體貼地彎下腰，讓兩人的身高齊平，後來更乾脆岔開雙腿站立，在眾人面前留下經典的一刻。

加拿大總理杜魯道19日應邀至南韓國會，與議長金振杓合照時禮貌性「劈腿」，引發不少討論。

Why the hell is @JustinTrudeau standing like that? pic.twitter.com/s21DRrg2DG — Cosmin Dzsurdzsa 🇷🇴 (@cosminDZS) May 17, 2023

報導指出，金振杓身高約165公分，在同世代的南韓男性中已屬高個子，但和杜魯道相比仍差了一大截。杜魯道的舉動大獲南韓媒體好評，《朝鮮日報》形容這是「暖心的一幕」，韓聯社則是讚揚他展現出「體貼」的態度。據悉，類似的行為在南韓甚至有個專屬名詞「禮儀腿」（매너 다리，manner legs），不少身材高䠷的名人都會在公開場合拍照時「禮貌」一下，表示對合照者的尊敬。

I've never had anyone hunch over so we could be the same height. — Melissa Mbarki (@MelissaMbarki) May 18, 2023

不過加拿大保守媒體「北國真相」（True North）卻批評，杜魯道的行為再次讓加拿大人感到難堪。也有網友說，劈腿看起來「很蠢」，這輩子從沒遇過有人會這麼做。兩極化的評價也凸顯出東西文化的巨大差異。