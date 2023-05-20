112年度國中教育會考第一天考試於今(20)日落幕，本日最後一科考科為寫作測驗，今年度出題為圖表題，內容呈現的是國人最喜歡的影劇類型統計，請考生表達各自的理解，以及結合個人經驗、見聞來書寫感受與想法。解題老師認為，本次題型的寫作空間寬廣，考生可解讀某一類型的影劇文本，或進行多元比較，命題素材呈現生活化的特色。

今年國中教育會考的寫作測驗，試卷在答題上敘明，考生須對考題圖表顯示的類型喜好，簡要說明自己的理解，以及結合個人的經驗與見聞，寫下感受與想法，且不必訂題。

本日國中教育會考的最後一科考科為寫作測驗，今年度出題為圖表題，內容呈現的是國人最喜歡的影劇類型統計。(李侑珊翻攝)

苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，本次作文題以6種國人最喜愛的影劇類型人數百分統計圖為主，透過圖表呈現提供學生寫作訊息。圖表理解題的寫作空間寬廣，考生可針對某一類或是多個類型的影劇文本比較，也可以延伸其他想法。

林孟君認為，在作文考題的答題上，考生需要具備閱讀理解能力，還要能夠整合圖文引導訊息，在充分分析圖表所傳達的訊息後，並能接著連結到生活上的經驗，以敘述自己的想法來說明觀點。

新竹市光武國中國文老師張蔚雯指出，寫作是表達思考情感、溝通交流的重要工具。今年作文題的表達，建議考生可透過生活上的情境，並進行訊息的檢索，整合訊息後做理解判斷與思考，進而延伸到生活經驗。

張蔚雯認為，今年度作文試題貼近學生生活經驗與價值，命題素材生活化，寫作發展空間寬廣。

112年度國中教育會考第一天考試於今(20)日落幕，本日最後一科考科為寫作測驗，今年度出題為圖表題，內容呈現的是國人最喜歡的影劇類型統計，請考生表達各自的理解，以及結合個人經驗、見聞來書寫感受與想法。