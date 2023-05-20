七大工業國集團（G7）峰會週五（19日）一連3天在日本廣島舉行，烏克蘭總統澤倫斯基從中東阿拉伯聯盟峰會兼程趕赴廣島，已於週六（20日）飛抵廣島機場。澤倫斯基隨即乘車前往峰會地點，英相蘇納克一見到他，立刻上前擁抱表達歡迎之意。

BREAKING: Ukrainian President Zelenskyy and UK Prime Minister Rishi Sunak have met in Hiroshima, Japan at the G7 Summit.



Sunak tells Zelenskyy "You made it"



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澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週六搭乘法國政府飛機抵達廣島。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基一到峰會地點先與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）展開雙邊會談，接著再與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）一對一會談，分秒必爭。澤倫斯基結束與梅洛尼的雙邊會談之後留在會議室，蘇納克走了進來，立刻歡迎澤倫斯基到來。

英國廣播公司（BBC）報導，蘇納克一見到澤倫斯基，隨即上前給了他一個大大的擁抱，說：「你來了！」蘇納克問候澤倫斯基今天心情是否愉快，澤倫斯基微笑點頭回答：「謝謝你。」

澤倫斯基20日飛抵廣島，隨即與出席G7峰會的英相蘇納克在場邊會晤，兩人笑容滿面。（美聯社）

蘇納克與澤倫斯基在G7廣島峰會場邊相見之後，隨即一對一談話。（美聯社）

現場畫面顯示，兩人寒暄之後，各自向對方的代表團成員致意，接著落座一對一交談。

蘇納克也在推特了兩人相會一瞬間的照片，附上一句話：「烏克蘭，我們不會離你而去。」

這是蘇納克與澤倫斯基本週第二度相見。週一（15日）澤倫斯基突然飛到倫敦訪問，相隔4天，兩人又在廣島相見。週一那次會晤後，英國宣布會派送好幾百枚防空飛彈與攜武無人機給烏克蘭抵抗俄軍侵略。在此之前，英國已於上周宣布會向烏克蘭支援「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈。