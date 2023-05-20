隨著年紀增長，頭頂不免冒出幾絲白髮，髮量也越來越稀疏，動不動就乾燥斷裂，看起來更顯老態。對此，營養師余朱青表示，可透過攝取含有蛋白質、維生素A、維生素C、Omega-3脂肪酸、硒或鋅的食物強韌髮質，同時也有助於減少頭髮乾燥和斷裂的問題。

余朱青在臉書粉專發文指出，壓力和焦慮都會影響頭髮健康，因此若想擁有一頭健康柔亮的秀髮，除了多喝水、保持心情愉快、適度休息放鬆，以及避免熱風吹整和過度頻繁染燙之外，飲食也是關鍵，平時可透過6大營養素保養頭髮：

▍蛋白質

頭髮主要由蛋白質組成，所以要攝取足夠的蛋白質，像是瘦肉、雞肉、魚、豆類和乳製品等，有助於頭髮生長和修復。

▍維生素A

維生素A對頭髮健康很重要，能促進生長並保護頭皮，像是胡蘿蔔、甜椒、南瓜及菠菜等，都是富含維生素A的食物，但仍需留意，維生素A要適量攝取。

▍Omega-3脂肪酸

Omega-3脂肪酸對頭髮健康和光澤很重要，可以多吃魚油、亞麻籽、核桃和深海魚類等食物，有助於減少頭髮乾燥和斷裂問題。

▍維生素C

維生素C是超強的抗氧化劑，對頭髮健康和強韌很有幫助，可以多吃柑橘類水果、草莓和綠色蔬菜等，有助於頭髮生長和減少斷裂。

▍硒、鋅

硒和鋅是頭髮健康不可或缺的微量元素，可以從蛋、堅果、全穀類及海鮮等食物攝取，有助於頭髮強健且減少掉髮。