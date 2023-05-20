5月是繳稅季，簡姓男子因月薪扣繳所得稅，每年都會有退稅，今年近2萬的退稅卻被桃園地稅局「攔截」，拿去繳納逾60人持分的地價稅，但依法他只要繳200餘元，怒批政府搶錢。地稅局解釋，依稅捐法得向連帶債務人之1人請求全額給付，於法有據，提醒公同共有人要向地稅局申請分單，就能避免幫其他持分人繳稅。

簡姓男子退稅被「攔截」繳共同持分土地的地價稅。(簡男提供／蔡依珍桃園傳真)

簡姓男子有薪資所得扣繳，每月月薪都會預扣所得稅，每年5月再多退少補，近年因有撫養等原因，可以拿到退稅，他今年試算約可拿到1.7萬餘元的退稅，豈料卻突然收到通知，稱名下繼承持分的土地，因其他持分人未繳地價稅，地方稅務局發文給國稅局「攔截」，導致他的退稅被撥出近1.5萬元給市庫抵繳。

「根本是政府搶錢！」簡姓男子不滿表示，個人持分的土地才約2坪，只要繳227元地價稅，卻得幫其他60幾人繳清，除了本金1.3萬，其他都是滯納金。他也怒批，國稅局通知要扣繳的通知書是平信，正好發生漏信情況，導致他根本沒接到通知，要不是自己知道有退稅特別去追查，辛苦錢就被收歸國有了。

地稅局指出，地價稅繳款書及核定通知書都有合法送達，簡男本人也已簽收，陸續都有公同共有人申請分單並繳納，但簡男只有詢問大溪分局，並未提出分單申請，簡男是公同共有人之一，也未申請分單，大溪地稅分局在查得簡男有退稅款時，即依據稅捐稽徵法和民法相關規定，於去年12月29日辦理退稅抵繳土地滯欠稅款，依法有據。

地稅局呼籲，未設管理人的公同共有土地，以全體共有人為納稅義務人且要負連帶責任，提醒民眾若有類似案例要主動申請分單。