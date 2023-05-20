民主進步青年協會今(20)日前進金門，與有志於政治工作的地方青年進行交流與座談；包括來自立法院、新北市與新竹縣議會，以及中央黨部等不同政治工作場域的青年幕僚，分享如何策畫和執行政策，如何與各方溝通協調，以及如何處理公眾關係等等，希望能夠為這群「生力軍」提供實用的建議。

民進黨金門縣議員蔡其雍指出，該黨一直致力於培養新一代的政治人才，期望能夠透過這類心得分享活動，讓地區更多的有志青年參與到政治工作中來，為台灣與金門的未來做出貢獻。

民主進步青年協會理事長賴稚文說，非常高興能在金門舉辦政治幕僚經驗分享。透過分享政治幕僚的工作經驗，可以讓更多的青年了解到政治工作的實際情況，並激發他們對政治工作的興趣和熱情。監事長吳宇文則指出，在不同的政治工作場域面對不同黨派的政治工作者，青年幕僚應該做到的是永遠不要忘記自己的初衷。

該協會創會理事長黃耀陞則表示，面對接下來即將到來的2024總統大選，民主進步黨作為艱困選區的金門也會面臨新一輪的挑戰，期待能有更多志同道合的夥伴在未來的選戰中一同前行。