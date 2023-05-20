巴赫姆特城西要塞化高樓區域已經淪陷，截至台灣時間昨天晚上為止，僅剩下城市南面聯外公路旁的戰術識別區「俄羅斯方塊」（Tetris）約600平方公尺的平房區域，英勇抗敵的烏軍自拍影片上傳含淚表示：「巴赫姆特已經陷落，勿忘我們這一段佳話。」
綜合俄羅斯國防部、瓦格納授權跟拍的社群新聞@brussinf以及公開資訊情報來源，北約與烏軍為巴赫姆特西南部高樓區，要塞化後所劃分的戰術識別區：「騎士」、「建築工」、「鳥巢」已經先後於本週陸續被俄方佔領，而最後的「骨牌區」以邁丹奇克綜合運動中心（Sportyvnyy Maydanchyk）作為要塞攻勢抵禦瓦格納傭兵的進犯。瓦格納首腦普里戈津授權跟拍的社群新聞頻道，已經於台灣時間18日（五）清晨發布時間發布，骨牌區已經淪陷。
先前從16日至17日晚間，瓦格納傭兵已經進入到骨牌區最前沿的房屋中與烏軍接戰，當地的作戰序列為烏克蘭第127、229、241國土防衛旅，第93機步旅, 第49獨立步兵營「喀爾巴阡西奇營」多隻部隊殘部。15日晚間，上個月調職的俄羅斯國防部副部長暨俄軍後勤總司令——米津采夫（Mikhail Mizintsev）上將也手持武器出現在要塞區。
另外還有許多外國僱傭兵被困在骨牌區內，據信有波蘭人、英國人、澳洲、瑞典人、挪威人和喬治亞人。他們原先試從西邊田野撤離，但都因俄軍砲火壓制而折返。
因此幾乎所有人重新前往骨牌區最前沿位置，與瓦格納傭兵交戰，剩餘的烏克蘭有生力量積極地從尤比萊納亞街89號和91號的兩棟高樓頑抗來犯的瓦格納傭兵，合計兵力約為1000人，面對俄聯軍優勢火力戰至最後一刻。
文章來源：Russian Defence Ministry report on the progress of the special military operation (19 May 2023)
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