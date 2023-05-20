巴赫姆特城西要塞化高樓區域已經淪陷，截至台灣時間昨天晚上為止，僅剩下城市南面聯外公路旁的戰術識別區「俄羅斯方塊」（Tetris）約600平方公尺的平房區域，英勇抗敵的烏軍自拍影片上傳含淚表示：「巴赫姆特已經陷落，勿忘我們這一段佳話。」

Bakhmut has fallen" - soldiers of the Armed Forces of Ukraine flee from Bakhmut and say goodbye to their relatives just in case

Judging by the video on behalf of the soldiers of the Armed Forces of Ukraine, the situation of Ukrainian militants in Bakhmut is quite critical. Under… pic.twitter.com/FJI3oVhDOv — Spriter (@Spriter99880) May 19, 2023

綜合俄羅斯國防部、瓦格納授權跟拍的社群新聞@brussinf以及公開資訊情報來源，北約與烏軍為巴赫姆特西南部高樓區，要塞化後所劃分的戰術識別區：「騎士」、「建築工」、「鳥巢」已經先後於本週陸續被俄方佔領，而最後的「骨牌區」以邁丹奇克綜合運動中心（Sportyvnyy Maydanchyk）作為要塞攻勢抵禦瓦格納傭兵的進犯。瓦格納首腦普里戈津授權跟拍的社群新聞頻道，已經於台灣時間18日（五）清晨發布時間發布，骨牌區已經淪陷。

先前從16日至17日晚間，瓦格納傭兵已經進入到骨牌區最前沿的房屋中與烏軍接戰，當地的作戰序列為烏克蘭第127、229、241國土防衛旅，第93機步旅, 第49獨立步兵營「喀爾巴阡西奇營」多隻部隊殘部。15日晚間，上個月調職的俄羅斯國防部副部長暨俄軍後勤總司令——米津采夫（Mikhail Mizintsev）上將也手持武器出現在要塞區。

Izpred nekaj dni. @brussinf gre z izvršnim direktorjem PMC Wagnerja na ogled frontnih črt v Artemovsku, vključno s položajem, kjer je nekdanji narednik ameriške vojske Nicholas Maimer padel v boju z AFU. pic.twitter.com/UUGd0YIYIj — Neodvisni Novinar (@EZdionica88) May 20, 2023

另外還有許多外國僱傭兵被困在骨牌區內，據信有波蘭人、英國人、澳洲、瑞典人、挪威人和喬治亞人。他們原先試從西邊田野撤離，但都因俄軍砲火壓制而折返。

因此幾乎所有人重新前往骨牌區最前沿位置，與瓦格納傭兵交戰，剩餘的烏克蘭有生力量積極地從尤比萊納亞街89號和91號的兩棟高樓頑抗來犯的瓦格納傭兵，合計兵力約為1000人，面對俄聯軍優勢火力戰至最後一刻。