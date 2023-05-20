藝人、安迪的女兒林吟蔚與蜜桃女神壯壯，今（20日）在台北京站百貨，聯手舉辦「女子心跳節」活動，化身為女子風格選物店的一日店長，與粉絲近距離互動，林吟蔚更是將自己的主理的斜槓品牌再次推廣於實體百貨通路。

林吟蔚（左）與壯壯擔任一日店長，與粉絲近距離接觸。（紅心字會提供）

林吟蔚說用從小到大，靠表演、拍戲、賣假髮、駐唱、爸爸的小遺產等，存了一筆200萬頭期款，一年半前捨棄買房，轉而投資自創品牌「心碎實驗室」，創業初期相當焦慮，經常失眠，很怕血本無歸，幸好現已經穩定成長。

林吟蔚也感嘆，之前有個DJ朋友以投資名義，騙她投資10萬台幣，然後人就人間蒸發；還有一些朋友以繳不出房租、看病、飯錢生活費等名義借錢，之後也是討不回來，最後下定決心，盡量不輕易借錢。

提到弟弟Marz23即將在9月喜獲麟兒，林吟蔚開心說，「我發誓一定要好好幫忙照顧弟弟的兒子，因為我跟弟弟小時候，爸爸要忙工作，媽媽則要去陪著爸爸，怕爸爸被拐走，所以常常吃微波食物，所以我也跟弟弟說，一定要好好陪伴小孩。」並透露自己的拿手菜是紅酒燉牛肉，未來要學做寶寶可以吃的副食品。

壯壯身為啦啦隊女神，明天將準備啟程到美國參加職棒大聯盟應援。（紅心字會提供）

而壯壯說如果碰到有人要借錢，她會以血汗錢很辛苦的名義婉拒，畢竟每一筆收入都是用汗水換來的。身為啦啦隊女神的她，明天也將準備啟程到美國參加職棒大聯盟應援，期待能在美國球場看見偶像大谷翔平。