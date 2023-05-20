2023台北國際龍舟錦標賽將於6月22日到24日於大佳河濱公園迎風碼頭登場，今年賽事總獎金高達319萬，共有國內外210支隊伍，約5100名選手競技，北市體育局表示，隨疫情趨緩，睽違3年的賽事開幕式及大小朋友最愛的陸上端午嘉年華活動，也於今年回歸。

北市體育局20日在大佳河濱公園迎風碼頭舉行開訓祭拜儀式及舵手研習營，體育局長王泓翔帶領工作團隊祈求風調雨順，為使選手們充分練習，大佳河濱公園迎風碼頭自5月20日至6月18日開放參賽隊伍事前預約練習。

體育局副局長蔡培林表示，舵手在龍舟競賽中除了足以左右比賽成敗，更是整艘船能否安全前行的關鍵，且舵手人數增加，能促使參賽隊伍越來越多，20日開始兩梯次的舵手研習營及為期一個月的賽前水上練習，希望能讓更多人加入龍舟運動。

為使民眾體驗龍舟賽樂趣，北市規畫「龍舟體驗營」，6月17日、6月18日上午9時到下午5時在大佳河濱公園迎風碼頭，由專業教練帶領下，開放民眾上龍舟感受飆速快感，民眾可透過網路或於現場報名。

體育局也說，連三年因為疫情取消端午嘉年華，今年回歸舉辦，除精采舞台表演外，還有陸上「盪槳池」體驗、「端午立蛋活動」、「COS創意變裝比賽」、「DIY體驗」等活動，還有各類運動體驗及美食攤位，與民眾一起歡慶端午佳節。