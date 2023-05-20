同為85花女星（意指1985年前後出生的當家花旦）的劉詩詩和Angelababy（楊穎，baby），不僅擁有極高人氣，私下也是好閨密，近日兩人一起出席活動，同框比美養眼畫面引起網友熱議。

劉詩詩和baby近期一起出席活動，兩人不約而同都穿上白色系服裝，劉詩詩一襲白色洋裝氣質出眾，呈現溫婉優雅風格，而baby則是穿著繞頸禮服，明豔動人，展現性感魅力，各有各的美，高顏值絲毫不輸對方。

「劉詩詩秒了一切，好美」、「Angelababy站在那裡就贏了」、「兩美女同框好養眼」、「85花就是85花都很美」、「一靜一動，完全展現了不同的美」、「只要是美女都喜歡」。

其實，之前今年3月微博之夜時，劉亦菲、楊冪、劉詩詩和baby就同框過了，4女神合體瞬間吸引網友目光，難得一見養眼畫面，引起網友們的熱議。劉詩詩和baby都育有一子，不過產後身材恢復迅速，狀態比生前還要好，完美體態讓粉絲都驚艷不已。