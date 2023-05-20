大陸055型飛彈驅逐艦「拉薩號」等5船編隊以17天的時間，順時針繞行日本本島、西南諸島，在16日由與那國島周邊折返，繞了日本一圈。退役中將帥化民表示，055大驅以及052、054，都是帶飛彈來，全身就像刺蝟一樣，可說比航母的殺傷力強。

帥化民19日在中天新聞《全球大視野》節目中表示，最近美國拉攏日本做了很多動作，日本首相也迎合美國，好像又要買武器、加強軍備，甚至喊「台灣有事，日本有事」，中國大陸怎會不做回應。

帥化民接著指出，中國大陸用055大驅作戰帶頭，然後是052、054，這些船都是飛彈攻擊艦，比航母的殺傷力強。航母只是載飛機來，但這些船都是帶飛彈來，有攻地、攻艦、防空的飛彈，全身就像刺蝟一樣。

帥化民認為，大陸繞日這個編組可說亮劍亮得很徹底，日本的對馬海峽、宮古海峽、輕津海峽都走過了，連石垣島也來了，美國只來一艘核動力航艦尼米茲號。中國大陸攻擊艦艦隊火力太強，對日本的壓力是蠻大的。