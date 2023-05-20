「青春山海線-貢響山海祭」於20日正式揭開活動序幕，新北市政府表示，即日起至6／11將於福隆大草坪和遊客「共享」山海之美。本次活動策展概念結合時下最夯露營風格布景及與藝術家合作打造貢寮特色意象彩繪衝浪板，透過衝浪板藝術展現當地人文、美食與自然地景，歡迎民眾拍照打卡。此外周末另有限時集章活動、體驗課程及星光音樂會等節目，本次活動也與在地商家合作推出優惠，歡迎民眾一同來貢寮共襄盛舉。

「星空x藝素村」林宜秋老師於開幕儀式中分享衝浪板藝術裝置設計理念，包含海女採集石花藻、水上運動、貢寮鮑及福隆便當等貢寮當地特色。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

新北市府表示，20日開幕儀式中展示與在地「星空X藝素村」藝術家合作的彩繪衝浪板，以貢寮受歡迎的水上運動—衝浪為發想，利用鮮豔色彩和特色圖案來呈現貢寮人文美食與自然地景，其中包含「青春山海線」範圍內知名的淡蘭古道景點虎字碑、海女採集石花藻、貢寮鮑、山藥及福隆便當等，並藉由自行車環繞景點的意象，將五塊衝浪板串連成一幅專屬貢寮的大型風景畫。現場由新北市副市長謝政達與多位貴賓一同提起畫筆，共同完成串接著整幅圖畫的自行車道，正式宣告「青春山海線-貢響山海祭」活動開始。

「貢響山海祭」開幕儀式現場由新北市副市長謝政達（中）與多位貴賓一同提起畫筆，共同完成串接著整幅圖畫的自行車道。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

副市長謝政達表示，本次活動結合市府近年推廣的「青春山海線」旅遊品牌，推出為期四周的特色藝文體驗活動與風格美拍布景，也與藝術家合作打造當地意象衝浪板藝術裝置，民眾若想體驗衝浪，可參與當地衝浪業者的課程。此外，貢寮區知名露營場「龍門露營區」也配合本次活動推出優惠，民眾憑「青春山海線-貢響山海祭」集章卡可享營位費用85折。

開幕當日下午於六芒星天幕下有在地藝術家林宜秋老師的手作課程，帶領民眾一同製作彩繪浮標盆栽，傍晚時分則有專業瑜珈老師帶領的海風瑜珈課程。接下來兩周也規劃植萃手染筷袋、創意拼豆、水晶手串、流體熊鑰匙圈及從心渲染流體畫等多元的手作體驗課程，可現場報名參加。

20日晚間6時則於舞台區展開星光音樂會的第一周精彩表演，在主持人浩角翔起輕鬆幽默的帶動下，多位療癒系明星藝人接力演出熱鬧整個福隆大草坪。接下來兩周還有更多堅強藝人卡司，包含郭芝吟、張芸京、張語噥、郭忠祐等將陪伴大家度過周六夜晚。此外，每周六、日下午3時至5時現場會有限時集章活動，參與指定活動任務即可獲得專屬圖章，累計一定章數還可兌換精美好禮。

新北市副市長謝政達（右二）與多位貴賓體驗時下最夯露營風格佈景，享受療癒氛圍。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

為響應本次「青春山海線-貢響山海祭」活動，在地商家也祭出優惠給民眾，活動期間出示「青春山海線-貢響山海祭」活動集章卡，即可享有店家專屬房價優惠，包含「海都旅社」、「大東旅館」，訂房可享100元折扣；「地球人戶外休閒家」平日直接向店家訂房享85折；「福隆藍海」平日3人房特價2300元，平日4人房特價2800元；另外，活動期間也適逢福容大飯店(福隆店)7周年慶，即日起至6／30，推出「一起7旅行」專案，送早餐及行李箱，憑活動集章卡或打卡照至福容大飯店(福隆店)大廳酒吧享飲料九折優惠。配合「貢響山海祭」活動，上述住宿旅客至「貢響山海祭」活動現場向工作人員出示訂房證明，即能領取神秘小禮。

新北市政府觀光旅遊局也呼籲，欲前往貢寮參加活動的民眾可多善用大眾運輸工具前往。更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook 粉絲團查詢。