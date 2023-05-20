今年國中教育會考今天舉行第一天考試，考了社會科、數學科、國文科及寫作測驗等４科，各地考場秩序良好。國中會考明天將繼續考自然科及英語科，中午考完後，全國試務會將在下午2時後在「國中教育會考」網站公布各科試題及答案。

今天上午考試科目為社會及數學，下午考試科目為國文及寫作測驗，各科缺考人數及到考率分別為：社會2400人、98.79％；數學2347人、98.82％；國文2397人、98.79％；寫作測驗2668人、98.65％。

國中教育會考今天第一天，各地考場秩序良好。（教育部提供）

考生違規事件統計至目前為止，以「提前或逾時作答」為最多，初步回報約88件；其次為「隨身放置非應試用品」，約36件，整體應試情形良好。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行紀錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

全國試務會再次呼籲考生，明日為國中教育會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。