桃園警察分局中路派出所昨下午2點半接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請警方派員到場協助，巡佐游萬鎮及警員蔣侃良趕到現場。

該位民眾表示，在電子廠上班的兒子為了努力拚經濟，進了一批手機周邊商品零售當副業，但因缺少貨款38萬元，只好先向母親周轉。原本不知情的她，得知兒子這麼打拚，立即到銀行準備匯款支援。

婦人聽到「兒子」經營副業缺錢，衝到銀行要轉帳。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

員警詢問她是否確認對方身分，被害人說聲音沒錯，且對方有加自己的LINE應該錯不了，員警發現她與「兒子」在LINE的對話只有最近兩天的紀錄，且名稱不是常見的暱稱，而是「一帆風順」，被害人表示「兒子」說門號契約到期，續約順便換手機，所以LINE名稱更改成「一帆風順」，被害人不疑有他，且最近兒子工作忙碌沒時間回家，也就未向他當面詢問。

員警研判極可能是詐騙集團慣用的技倆，立即請被害人撥打兒子的手機直接查詢，結果兒子表示根本是子虛烏有的騙局，自己正在公司上班，沒有從事其他的副業賺錢，被害人當場驚醒放棄匯款。

警方呼籲，民眾切勿輕信未經查證的不實訊息，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以免受騙上當。