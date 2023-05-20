今天是蔡英文總統就職七周年，國民黨立委賴士葆在臉書連發兩文，直指七年以來，台灣從宜居之地變成戰爭一觸即發的火藥庫，當年票投民進黨的青年可能得被迫上戰場，另一諷刺的是，執政七年，蔡政府從學術詐騙到捲入金融詐騙，詐騙案是最興盛的產業。

賴士葆說，民進黨全面執政七年，整個國家的內政、外交、國防都起了翻天覆地的質變。2016年蔡英文疼惜的說年輕人的未來是政府的責任，誓言要改變低薪，然而年輕人把票投給蔡英文，蔡政府給年輕人什麼？七年過去，低薪窘境依舊沒有改變，因為通膨，薪資甚至還出現負成長。去年6月，TVBS民調顯示，87％認為年輕人低薪沒希望，94％認為貧富差距很嚴重。

他表示，台灣勞工面對的是低薪、高工時、房價高的現況，政府一再宣傳亮眼經濟成長的數字，股市規模和總體經濟倍數的成長、對民眾好像天邊的彩虹，可望不可及。廣大的普羅大眾無法享受經濟成長的果實，出口成長大部分利益集中在高科技產業，所得分配不均，只能眼看著貧富差距愈來愈嚴重，那是很強烈的被剝奪感。

賴士葆表示，因為蔡政府錯誤的能源政策，台灣從好山好水好空氣的宜居之地變成停電、跳電成為日常，空汙嚴重導致肺癌成為國病。過去一次又一次投給蔡英文的民眾後悔了，千金難買早知道。兩次把神聖選票託付給民進黨的人真的要三思，曾幾何時，台灣被世界認為是戰爭一觸即發的火藥庫，中共機艦不時繞台，讓台灣處於緊張的備戰狀態中，更慘的是票，投民進黨如今卻是可能要上戰場。還要再被騙第3次嗎？

此外，賴士葆指出，蔡英文就職七週年這一天真的有點尷尬，立委陳歐珀捲入im.B涉嫌詐騙25億元事件正在浪頭上，自救會提告負責人曾國緯，受害人指控 im.B參加金融科技展的展覽會場，蔡英文暨所有財金官員出席金管會主辦的展覽會，演說內容大力吹捧宣導金融科技的商機，彷彿政府間接背書，如今證實是一場騙局，蔡英文政府官員要不要給個說法？根據刑事局資料，去年詐騙集團詐取60億元，5年內不當利益高達241 億元，狠甩花了幾十億的打詐國家隊。

他說，陳歐珀從起初與曾國緯切割裝不熟，到被爆出更多內幕之後鞠躬道歉，稱識人不明，交友不慎，但是近5千名的受害人，拿不回來的25億元，情何以堪？詐騙集團很綿密又細心地經營綠營人脈，不只提供陳歐珀座車和服務處，更與綠營的院長、部長、市長、立委等交好餐敘，作為金融投資招攬客戶的招牌。透過豪華的門面，與高官的合影照片，騙取不知情民眾的信賴感。是誰在滋養這些心懷不軌、人神共憤的吸金詐騙集團？

賴士葆強調，一年多前，蔡英文呼籲全黨力挺林智堅的論文清白，最後被判決是學術詐騙。執政七年，從學術詐騙到金融詐騙，詐騙案是最興盛的產業。