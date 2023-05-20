近日傳出，蘋果（Apple）即將推出首款混合實境頭戴裝置「Reality Pro」，預計下個月發表。但前蘋果行銷主管加藤伯格（Michael Gartenberg）認為除了遊戲以外缺乏實用性，這可能會是蘋果「有史以來最大的科技失敗之一」。

美媒報導，針對有消息傳出，蘋果混合實境頭戴裝置預計在不到一個月後的WWDC 2023開發者大會登場，加藤伯格說，因為目前缺乏類似頭戴裝置的主要市場，且其他競爭對手在這塊領域的產品也表現不佳，蘋果推出這項產品是一個「冒險的賭注」。

此外，據傳蘋果員工對這售價3000美元的產品的整體實用性和性能表示擔憂。加藤伯格指出，「如果有關頭戴裝置的消息和外流屬實，那它將會是款『很不蘋果』的產品。」

遊戲領域是混合實境頭戴裝置面向大眾市場唯一的用途，加藤伯格認為，這項產品價格昂貴，除非蘋果頭戴裝置有「遊戲以外」的一些新奇用例，否則可能難以成功。

加藤伯格補充，外界尚不清楚蘋果推行這款產品的背後原因，或許是為了展現某種創新，但比起頭戴裝置，他認為摺疊手機及人工智慧領域會是更好的選擇。

加藤伯格說，「除非蘋果或其他公司能擁有足夠令人信服的理由，增加需要這項產品的吸引力，否則這項技術恐怕難以獲得廣泛使用。」