民進黨台北市黨部於16日以有人檢舉損害民進黨黨聲譽為由，開除前立委郭正亮黨籍，目前正移送評委會處理中。郭正亮19日突擊發出聲明，宣布退出民進黨。媒體人彭文正認為，要消滅郭正亮很容易，但是要消滅郭正亮現象，是很困難的。他甚至預言，民進黨2024總統大選會「嘗到苦果」。

彭文正19日在《政經關不了》網路節目中表示，他一直不知道郭正亮還是民進黨籍，他還以為郭正亮早就已經退黨。因為他的言論對於現在的民進黨來講，是完全不可能接受的。當時立委高嘉瑜、台北市議員王世堅、立委何志偉，就是民進黨當中沒有辦法接受的幾個人；如果以郭正亮的聲量和影響力，以及郭正亮的言論大膽的尺度，民進黨早就已經必欲去之而後快。

彭文正接著指出，郭正亮離開民進黨，其實民進黨要對付郭正亮容易，但是要對付「郭正亮現象」，是沒有可能的。民進黨扳倒郭正亮，但「郭正亮現象」會扳倒民進黨。郭正亮作為一個政治人物有30年了，兩年前郭正亮還不是一個聲量很大的媒體人，也不是一個特別有鎂光燈聚焦的政治明星，但為什麼突然在這兩年，郭正亮隨便在網路上的一段談話，觀看者就50萬人起跳，為什麼？其實只有3個字「說實話」。

彭文正表示，因為郭正亮本身對民進黨非常了解，所以他說的實話，對民進黨是格外逆耳，但是逆耳的往往就是忠言，很可惜民進黨聽不進去。不過，要消滅郭正亮很容易，但要消滅「郭正亮現象」，是很困難的，因為這個現象代表說實話，所以這是民進黨的損失。他甚至預言，民進黨到了2024年總統大選，就會嘗到苦果。