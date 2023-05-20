去年因為藥物檢測呈現陽性的前女單世界第一的哈麗普（Simona Halep），又再次被爆出未能通過測試，ITIA（國際網球誠信機構）宣布，哈麗普的選手生物護照出現異常狀況，這位兩屆大滿貫冠軍回歸之日遙遙無期。

哈麗普去年8月美網失利，兩個月後被告知沒有通過藥物檢測，遭到ITIA無限期禁賽，不過與上次採集樣本的方式不同，生物護照是用於監測選手的各種血液指標。ITIA發言人Nicole Sapstead表示，可以理解這次發布公告所帶來的複雜性，因此會與哈麗普溝通合作，對該起案件進行調查。

上個月哈麗普首次公開談論關於違規藥物的指控，除了否認使用不合規定的藥物外，也已經找上專家蒐集證據，強調自己也是受害者，哈麗普批評ITIA多次刻意拖延，導致自己遲遲無法向獨立法庭陳述案件。距離哈麗普上次出賽已經整整過了8個月，世界排名也從事發前的世界前10跌落至第30名。

哈麗普隨後發表新聲明，指控自己遭到ITIA騷擾和刁難：「我感到非常無助，他們要證明我犯罪，可是這些我從來沒有做過，在我的職業生涯中，我完全不認同任何方式的作弊行為，這不符合我的價值觀。」