國發會與農委會水保局合作的地方創生與農村再生計畫，除了讓沒落的農村再發展，更協助青年回流與在地銀髮族共創商機，20日聚集南台灣60個攤位成果展，在開元振興公園舉辦草地市集，國發會主委龔明鑫走在短短十餘公尺的市集廊道，頻被攤位青年要求合照。

台灣過去以社區營造推動農村再生，發揮在地特色，改變各農村社區風貌，創造出社區產業特色商品。2019年接著推動在地創生，將地方特色品牌化，推廣到其他地區體驗與消費，產生經濟收益，出現工作機會，吸引青年返鄉，與銀髮族經營「青銀共創」商機。

青銀共創常見案例如農、漁業2代回鄉與父親學習，導入科技發展的商業模式，例如無人機噴灑農藥、魚塭池裡監控設備等。

台南在地青年黃雅聖資工系畢業，10年前返鄉回後壁區，在鄉下學校代課，擔任國小課輔班老師，看到偏鄉教育問題，打算活化農村的資訊落差，2015年參與農村計畫，2017年自立協會，帶著青年作農村再生，推動食農教育與公益課輔班，2019年再參加地方創生，幫助青年人口回流。

黃雅聖一開始與其他青農合作，以賣在地農產品的利潤，支撐公益課輔班開銷，並協助青農到處展售，甚至將產品推到台北誠品信義店上架，之後也自產稻米加工成米香出售。是橫跨農村再生與地方創生兩季化的青年。

「南方創生活，地方新農景」草地市集聚集來自嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣6縣市共60個攤位的成果展，20日下午在開元振興公園展開，龔明鑫到場受到攤位青年歡迎，紛紛邀他合照，並介紹特色商品。

國發會主委龔明鑫到開元振興公園致詞，誇讚地方創生成果好。（程炳璋攝）

龔明鑫表示，國發會推動地方創生政策，就是要當協助青年的支柱，讓年輕人回家鄉提出解決問題的方案，政府從旁協助，陪大家一起改變家鄉；擴大更多的夥伴投入，復興地方產業、創造就業人口，促進人口回流及移居，達到均衡城鄉發展的目標。