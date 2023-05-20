聲音藝術家王仲(方方土)、法國藝術團體 hellobastworkshop、空間設計劉佳豪及裝置設計郭仲輔攜手創作的大型體感建築《途中》(Find Your Way Out)。（郭吉銓攝）

臺北市立美術館(北美館)主辦之第 10 屆「X-site 計畫」將於5月20日在戶外廣場正式啟動呈現由聲音藝術家王仲(方方土)、法國藝術團體 hellobastworkshop、空間設計劉佳豪及裝置設計郭仲輔攜手創作的大型體感建築《途中》(Find Your Way Out)。本屆 X site 計畫強調跨領域、多元性的創作實驗計畫及公眾參與活動並期待藉由激發對於空間的再想像與關係思維進而擴大與群眾的交流對話。

聲音藝術家王仲(方方土)、法國藝術團體 hellobastworkshop、空間設計劉佳豪及裝置設計郭仲輔攜手創作的大型體感建築《途中》(Find Your Way Out)。（郭吉銓攝）

透過視覺、聲音與行走上的不可預期性，邀請觀眾以身體作為觀察點，藉此暫時逃離後疫情時代的孤寂。（郭吉銓攝）

為回應因新冠疫情而遭受框限的身體意識及人與人真實且有機連結逐漸被虛擬化的覺察獲獎團隊在北美館前廣場上打造一座名為《途中》的極簡建築：兩道高達八米的黑色網面高牆相挾而成的廊道、寬僅有兩米並從中山北路一側往廣場中心直線延伸達三十米;廊道的地板隱藏著一座巨型蹺蹺板將隨行者的步伐與重量的連鎖影響而緩升、緩降引發腳下數千顆滾珠如潮水激盪出聲響。透過視覺、聲音與行走上的不可預期性邀請觀眾以身體作為觀察點藉此暫時逃離後疫情時代的孤寂。

透過視覺、聲音與行走上的不可預期性，邀請觀眾以身體作為觀察點，藉此暫時逃離後疫情時代的孤寂。（郭吉銓攝）

透過視覺、聲音與行走上的不可預期性，邀請觀眾以身體作為觀察點，藉此暫時逃離後疫情時代的孤寂。（郭吉銓攝）

團隊選擇以類比式的有機語言而非數位化的光電效果來引領觀眾踏上《途中》的旅程。透過滾珠等實體介質所創造出的機械運轉與物理聲響以及運用雙層的黑色彈性織布包裹住整個外牆、藉由布料特有的孔洞特性營造出動感的摩爾紋(moiré pattern)視覺效果。往來《途中》的參與者在身體挪移的視線移轉間將因摩爾紋與光線折射交織出的閃爍感觀看到網洞結構之外的廣場景觀如「螢幕閃爍」般明滅不定隨後藉由光線引導朝裝置外部的廣闊藍天走去。在這宛如夾縫中行走的狀態中將隨廣場當下的氣候、明暗、風力、聲響等外在變動的環境而微異凝鍊出獨屬個人的存在意識。

行走於《途中》的觀眾可拿起手機掃描作品說明牌，或是散落在作品周遭地面的 QR Code，藉此開啟活動專屬的 Instagram 濾鏡。（郭吉銓攝）

在環境尺度上作品亦透過顏色材質創造異質性並將空間切分為多重的結構框架身處在各區域感受分別不同且與北美館白色立方的量體恰好有所對話。旁觀裝置的靜態與當下體驗的動態從觀者的獨自前行或與他人緊緊相鄰乃至身處蹺板上視線的起落觀瞻與抬頭仰望的一線天際無形地在周遭交互出混合性的體感經驗。這段前往美術館廣場的另類(alternative)道路不僅在理性的視覺結構與感性的行為介入之中覓尋平衡同時也讓建築的形式更直接地回歸到空間與身體的移動關係。

行走於《途中》的觀眾可拿起手機掃描作品說明牌，或是散落在作品周遭地面的 QR Code，藉此開啟活動專屬的 Instagram 濾鏡。（郭吉銓攝）

行走於《途中》的觀眾可拿起手機掃描作品說明牌，或是散落在作品周遭地面的 QR Code，藉此開啟活動專屬的 Instagram 濾鏡。（郭吉銓攝）

本屆 X-site 評審團代表劉耕名表示：「因疫情被迫在家的景況使得身體經驗消失卻因參與這個作品重新引發大疫年代後的尋思：踏上作品孤獨長路者彷彿重新遇到情緒的高牆但途中孤獨因為豐富的感知轉成為細膩的享受既要平衡又是不預期的在途中個人的決定是重要的必須自行決定如何走要前進或後退找尋自己的出路。」 X-site 計畫以未知數 X 代表動態性的辯證也是隨著時代價值不斷演繹的一場行動沒有絕對定義必須在過程中摸索更多開放的可能性。