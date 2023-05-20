雲林縣台西養殖區魚塭日前因大雨及漲退潮衝擊，造成10多公尺土堤崩塌，鄰近10多公頃魚塭遭波及，由於台西目前配合中央政策成為「智慧綠色漁業產業園區」，漁民補償上處於「權責未明」困境，雲林縣長張麗善因此於日前率縣府一級主管，赴行政院向副院長鄭文燦爭取雲林縣民相關權益，雙方深度溝通協調後，多項議題獲中央支持。

有關台西「智慧綠色漁業產業園區」，鄭文燦表示，列入行政院綠能專案平台加速審查進行，另外台西產業園區中，地主依原來使用從事養殖、養殖區魚塭土堤流失問題，未來會開啟專案會議討論解決。

此外，雲林縣配合國家能源政策支持麥寮電廠轉型及公用碼頭開發事宜，麥寮港具深水港優勢 ，「加速開發麥寮港公用碼頭」為雲林產業發展的重要藍圖，鄭文燦表示樂觀其成，將列專案會議推動。

麥寮鄉衛生所耐震能力不足亟需重建經費，加上雲林正邁向超高齡化社會，因此雲林縣政府相當重視，經張麗善與鄭文燦溝通後，鄭同意由國健署先行匡列6600萬報行政院，爭取偏鄉衛生所重建補助。

張麗善說，雲林縣為養豬大縣，每年養豬頭數超過156萬頭，屠宰豬隻逾80萬頭，因此積極爭取「肉品市場升級HACCP整建案」，農委會於會中口頭表示明年補助8億元，並請雲林肉品市場盡速落實工程執行，中央補助7成、地方自籌3成，肉品市場將會轉型成為國際標準示範場域，持續提供優質豬肉製品給國人。

另外，雲林縣為2025年全運會主辦縣市，該賽事為亞奧運前哨戰，「虎尾高鐵運動園區興建工程案」未來朝公建預算，由體育署統籌地方需求後再評估計畫。

中科雲林園區持續有廠商投資進駐，考量廠商子弟就學便利性，雲林縣政府建請國科會「增設科學園區附設中小學」，會中決議先行錄案，待未來中科雲林園區員工數達一定規模，再行辦理。

因應物價上揚波動，有關「提高公糧收購價格、水稻初期救助金額方案」，鄭文燦支持提高金額，並請農委會研議評估。

早期農地重劃區農水路改善計畫，鄭文燦支持提高修繕經費，並承諾先行放寬至1980年以前辦理完成的農地重劃區更新改善計畫，未來朝分階段放寬補助辦理。

「古坑鄉溝子埧產業園區」原為自來水保護區，經自來水公司評估已無存續園區必要，雲林縣政府請中央加速報編廢止作業，會中經濟部承諾朝解編廢止方向進行，預計5月底完成審議，加速帶動古坑地方產業發展。