嘉義市與咖啡有百年情緣，嘉義市政府揪集咖啡莊園、風格店家及學校，20、21日在嘉義文化創意園區舉辦2023嘉義咖啡節，有咖啡市集、主題講座、職人體驗、DIY活動，市府預告今年購物節將有品咖啡的跑店計畫，帶動咖啡風格經濟。

嘉義市長黃敏惠邀大家來嘉義咖啡節喝咖啡。（廖素慧攝）

市長黃敏惠表示，1918年日本人在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場，種植咖啡，1930年代還是日本在台重要咖啡產地，嘉義市與咖啡結緣百餘年，蘭潭後山現在還找得到日本KEYCOFEEE木村咖啡於1920年種植的咖啡樹。

嘉義市長黃敏惠體驗當咖啡職人。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠說，這幾年阿里山精品咖啡打響名號，嘉義市是阿里山入口門戶，咖啡店密度全台第2名，今年首次舉辦嘉義咖啡節，攜手阿里山國家風景區管理處等單位，為產地與消費市場搭起平台，讓嘉義市成為嘉義咖啡的門戶，並帶動地方觀光。

遊客逛2023嘉義咖啡節各式各樣攤位。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義咖啡節將嘉義文創園區變成「我的城市咖啡館」，園區Ａ棟集結阿里山莊園咖啡、嘉義市風格店家、日本神戶珈琲物語、家樂福inLove Cafe、華商等15個單位店家，展現嘉義咖啡歷史文化及嘉義咖啡風格，館外還有嘉義市觀光協會的30個特色咖啡攤位。

2023嘉義咖啡節在嘉義文化創意園區，擠滿人潮。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市工策會總幹事許燿宏指出，嘉義咖啡節還要傳遞咖啡文化，邀請咖啡達人開講、台大醫院張金堅教授談咖啡健康力量，還有秘密客、Supiido、秘氏及卓武山咖啡農場來分享理念與手沖咖啡，品嚐Barista及咖啡皂DIY體驗，讓咖啡是一種生活風格。

嘉市府建設處長田長沛也說，7月即將啟動的購物節，將推動品咖啡的跑店計畫，帶領民眾來嘉品味嘉義市這座城市與眾不同的咖啡風格，用嘉義好咖啡和世界交朋友。