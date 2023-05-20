國民黨日前正式徵召新北市長侯友宜參選 2024 總統，與民進黨候選人賴清德、民眾黨候選人柯文哲的三角態勢已經底定，《TVBS民調中心》最新民調顯示，侯友宜獲 30% 支持度最高，賴清德、柯文哲則各以27%、23%位居二、三名，而在20-29歲的區間，賴清德的支持度是三人最低。台大政治系教授左正東指出，年輕人喜歡說真話的政治人物，且不喜歡被傳統政治意識形態綁架，在這一點上柯文哲會受到喜歡，而侯友宜也較為相近；而青年上戰場、高房價的問題，讓民進黨流失很多年輕人支持。

據《TVBS》民調顯示，以地區分析，侯友宜在北北基、桃竹苗、中彰投地區皆領先，賴清德在高屏澎地區有優勢；以年齡分析，柯文哲在 20-29歲獲得 43%的大優勢，在30-39歲、40-49歲也都領先，進一步看，20-29 歲中，侯友宜也以 26% 勝過賴清德的 22%。

台大政治系教授左正東在《張雅婷辣晚報》中分析，從民調可以看出2件事，第一個是「年輕人喜歡柯文哲這樣的政治人物」，講真話、敢於表達自我、敢說出一般政治人物不敢說的話，而年輕人最不喜歡的就是被傳統政治意識形態所綁架，在這一點上，侯友宜跟柯文哲就比較相近，所以可以看到侯友宜在年輕人的支持度上，不見得會落後賴清德太多。

左正東指出，第二個就是過去十多年來年輕人普遍都支持民進黨，但過去一兩年內，年輕人已經看到民進黨很多的問題；他舉例，像「票投民進黨，青年上戰場」，當兩岸情勢越來越緊張，台灣走向戰爭邊緣，連《經濟學人》都說台灣是全世界最危險的地方，第一個要承擔這種痛苦的就是年輕人，因為一旦開戰就是年輕人會上戰場。

而民進黨流失青年支持者另一關鍵就是「高房價」，左正東表示，當賴清德對大學生說出「房價現在在降」就已經引發眾怒，內政部長林右昌等人還補刀說「買不起房不是事實」，反怪年輕人沒有規劃、選擇的地點房價太高，這些都會讓大家非常不滿。