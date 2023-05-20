桃園佛教蓮社20日舉辦祈福健走活動，出發前在市府前廣場集結祈福，市長張善政出席讚桃園佛教蓮社已邁入70周年，長期以來協助市府以及對地方的貢獻，期許桃園、台灣就此揮別疫情陰霾、恢復日常生活，也希望透過健走，大家越來越健康。

桃園佛教蓮社住持明靄法師表示，感謝桃園市政府全力協助桃園佛教蓮社的祈福健走活動，才能讓活動籌備的過程相當順利、圓滿。他說，這次祈福健走活動，主要希望集結眾人的善念，一同慶祝釋迦摩尼佛誕生，以及桃園佛教蓮社創社70周年，並將幸福、快樂以及健康帶至各地。

桃園佛教蓮社祈福健走活動。(蔡依珍攝)

明靄法師指出，祈福健走將由參與行腳的3000名信眾，在途中托缽募集善款，當日募集到的善款，桃園佛教蓮社將補足差額，捐贈災情勘查車、2支防水自動油壓剪等消防設備給桃園市政消防局，估計約要200萬元。

張善政說，桃園佛教蓮社已邁入70周年，隨著多年來不斷累積的善行以及對佛教的推廣，已持續成長壯大。他感謝桃園佛教蓮社長期以來協助市府以及對地方的貢獻，期盼藉由健走祈福，凝聚眾人信念，讓桃園、台灣就此揮別疫情陰霾、恢復日常生活，也希望透過健走，讓大家越來越健康。

祈福健走隊伍在市府府前廣場完成祈福儀式後出發，沿途行經桃園慈護宮、桃園火車站、桃園景福宮，最後回到桃園佛教蓮社，全長2.6公里。