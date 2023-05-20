例行賽第2的台北富邦勇士，20日在P.League＋季後賽首輪遭遇例行賽第3的桃園璞園領航猿，勇士4人得分達雙位數，最後在台北市長蔣萬安全程坐鎮場邊觀戰下，以94比76輕鬆擊敗領航猿，拿下今年季後賽首輪第1勝，接下來雙方G2將於22日續在台北和平館進行。

勇士剛開賽雖處落後，卻靠張宗憲、林志傑等人火力緊咬，甚至打完首節，反以23比21領先，領航猿首節都靠外籍生與洋將得分，本土得分竟然掛零，直到次節開打沒多久，才靠盧峻翔得到本土第1分，勇士則靠雙洋將打出11比1拉開。

接著林志傑投進三分球，洪楷傑切入放進兩分，勇士一舉擴大領先到16分，甚至靠著林志傑、塞瑟夫在上半場結束前各一顆三分球，勇士打完上半場取得55比35大幅領先，塞瑟夫半場12分，張宗憲10分；領航猿半場艾爾斯16分最高。

領航猿第三節靠艾爾斯、盧峻翔各拿6分，成功在打完前3節，把比數追成54比69；來到末節，領航猿雖在盧峻翔、沃許本兩人領軍下，一度縮小差距到13分，可惜這就是他們所能追到的最小差距，接下來勇士順利穩住領先局面贏球。

但在比賽還剩1分01秒，儘管場上大局已定，丁恩迪卻跟辛特力爆發激烈推擠衝突，最後裁判重看回放，宣判雙方違反運動精神犯規，領航猿板凳席也被吹了1次技術犯規，因為領航猿教練團激烈抗議，才好不容易繼續打完這場勝負底定比賽。