搭機起飛前，空服員站在走道上親身示範安全守則時，乘客很少賞臉，不是閉目養神就是低頭滑手機、看雜誌或聊天。美國廉航業者捷藍航空有個空服員把這個讓多數人覺得無聊至極的必備程序變得妙趣橫生，吸引乘客聚精會神觀賞。有人錄下示範過程上網分享，獲讚「應該進軍百老匯」。

美國《紐約郵報》報導， TikTok用戶喬伊（Joey MacNeer）週四（18日）分享一支20秒短片，一天之內吸引120萬人點閱，上千則留言滿滿讚美之聲。

影片主角是捷藍航空（JetBlue）一名留著絡腮鬍的男空服員，他站在走道前端示範機上安全守則，拿著救生衣把自救流程表演得活靈活現。他使用拉繩、吹管讓救生衣充氣的肢體動作如舞蹈一般流暢，臉上不時展現近似表情符號的啞劇誇張線條，吸引乘客拉長脖子注視。旁白講解到機上兩個逃生出口位置時，他以一記優美滑步閃進空服員休息區「退場」，戲劇效果滿點。

喬伊拍攝短片過程中，客艙幾乎沒人說話，偶爾傳來忍俊不住的笑聲。喬伊為這支短片下了「搭乘捷藍，讓他加薪」的註腳。喬伊表示，這名叫做彼得（Peter）的空服員讓這趟從紐約紐瓦克機場（Newark）飛往佛州坦帕（Tampa）的航程「每一秒鐘都很棒」，盛讚「他應該擔任航空公司廣告代言人」。

空服員盡責執行機上安全示範，但往往只有少數旅客認真觀看。（示意圖／Shutterstock）

觀看這則短片的網友紛紛留言表達感想。不少人大讚示範效果，例如「怎麼都沒人笑？要是我在場就會狂笑出聲」、「百老匯等級」、「這場『機上安全』個人秀一定會大紅」、「音樂劇《捷藍》」。好些人特別提及彼得退場那一刻的效果「超爆笑」。

也有很多網友誇獎他表現傑出，「這人工作到很厭煩了，依然稱得上是優良員工」、「要我專心看示範並解牢記，這種方法才有用」、「給他加薪啦」、「他的示範方式很可能會救我一命」、「生平頭一回專心看安全示範」。有人直接了當稱他是「十年來最佳員工」，還有人建議「西南航空趕快挖角這人吧」。

空服員彼得也留言回應：「很榮幸帶給你愉快的一天。希望在我下一個航班再會。」

可惜的是，紐約旅客未來能現場親睹這位空服員做安全示範的機會也許不多了，因為捷藍航空日前已宣布，今夏自紐約市起飛的航班將減班1成。捷藍航空也怪罪美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）未能雇用足夠人力執行航管作業。