「第76屆坎城影展」本月16日正式揭幕，來自世界各地電影界的重量級人物紅星也參與其中，港星馮德倫也獲香港電影發展局（FDC）與創意香港（Create Hong Kong）的邀請，遠赴坎城出席以「新電影‧新人才」為主題的座談會，分享與探討香港電影的新力量及香港與亞洲之間的合作與重要。

馮德倫與舒淇結婚將於今年9月邁入第7年，現年48歲的他雖然鬍鬚全白，穿上T恤和西裝依舊帥氣，熟男魅力不減。這次他以監製、導演兼演員身份出席一連2天的座談會，分別以「一個電影業領導者的演化」與「新影院、新動力：祝賀香港新晉電影製作人」為主題，跟去年入圍金馬影后的袁澧林、新導演卓亦謙等一同分享交流對香港電影的獨特觀點。

馮德倫（右）大讚袁澧林演技好。（大會提供）

馮德倫向來支持香港電影，此次應邀出席主要是希望為香港電影業出一分力，他說：「好榮幸、好開心FDC和CreateHK邀請我出席這一次座談會和香港之夜，好開心一班新的導演還有新演員有一個深度的交流，分享大家在電影圈的經驗，希望將來都可以多點和香港新導演合作。」

疫情期間馮德倫減少跟外地電影人交流，藉著此次坎城影展之旅，也開心可認識外地的電影製作人，他說：「藉著坎城影展也都有機會和一些外國的電影人和片商接觸，因為疫情關係好久沒友回來了，都是一個好好玩的過程。」

在首場座談會中馮德倫跟袁澧林同場分享，馮德倫起初因不認識對方，故在飛往坎城途中做足「功課」，以看袁澧林演的電影來認識她，馮德倫說：「因為我之前不認識袁澧林，所以在飛機上看了她的《窄路微塵》，覺得她演得好好，她將來一定會是好成功的演員。」