雲林縣政府與GoShare移動共享服務於2020年合作，領先六都以外各縣市啟動智慧電動機車共享，服務上線至今廣受好評，創造逾20萬旅次，騎乘超過81萬公里，減少超過8萬公斤碳排放量，縣政府今年持續推動古坑綠色隧道、虎尾建國眷村等觀光熱區納入GoShare服務範圍，加速普及綠色觀光與減碳生活。

雲林縣環保局局長張喬維表示，響應台灣2050年淨零排放目標，縣府將2023年定為「減碳生活行動年」，作為綠色永續運輸的重要一環，130輛GoShare隨借隨還共享機車，全天候服務斗六、虎尾及斗南3大雲林人口密集區，串連縣內3所大學、主要交通樞紐與觀光熱點。

張喬維說，面對極端氣候，落實低碳行動已刻不容緩，縣府鼓勵鄉親與遊客多選擇GoShare作為通勤與遊玩的代步工具，今年服務區域更拓廣至古坑鄉綠色隧道、虎尾鎮建國眷村等充滿雲林人文特色的必訪景點。GoShare使用手機App就能輕鬆借還，靈活滿足移動需求的同時，更能形塑節能減碳觀念，打造全民低碳生活圈。

縣環保局指出，為慶祝GoShare雲林服務範圍擴大，縣府於官方粉絲團送出3000份GoShare騎乘金好禮，凡於GoShare App輸入「2023YUNLINGOSHARE」兌換序號，即可獲得100元騎乘金，歡迎大家假日選擇GoShare到古坑綠色隧道喝咖啡、逛市集，品味慢活悠閒時光，或來虎尾建國眷村走走，體驗老屋新生的生命力。