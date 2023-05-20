台南1名父親多年前趁妻子回娘家居住期間，性侵小學三年級的女兒，17年後女兒在教會分享性議題時，道出被父親性侵的經歷，經熱心教友通報重啟調查。儘管這名父親矢口否認犯行，但台南地院仍採信女兒的指證，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，重判這名狼父徒刑7年6月。

判決指出，2005年間，被告的妻子因遭受被告家暴，獨自搬回娘家居住大約1個月。期間，被告竟然將就讀小三的女兒帶到房間，不顧女兒哭泣及口頭表示「不要」，強行脫下女兒的褲子性侵得逞。

不過，訊據時，被告矢口否認犯行，還辯稱，妻子當年因遭他家暴返回娘家，他當時心情不好，常常喝得很醉，不記得晚上有叫女兒到房間內或對她性侵害。

被告的律師也說，女兒對有無被父親性侵，與17年前社工詢問時所述並不一致；母親證述女兒向她表示遭性侵害的情節也不明確；當年女童老師詢問女童時，也有受誘導的可能性，要求判決被告無罪。

不過，女兒卻指證父親說，那時爸爸就叫她進房間，跟她說現在要跟她做的事情就叫作做愛，她當時不知道這是什麼意思，但有說「不要」，性侵前也有大哭，爸爸都沒有反應，繼續性侵她。後來國小老師發現她常上廁所，她就跟老師說發生什麼事，老師就通報社工，那時社工也有介入。

母親則指出，女兒念小三時，她因遭被告家暴搬回娘家，但老師打電話給她說女兒尿尿會紅紅的，經常跑廁所，懷疑被告有對女童怎樣，她就趕緊回家；後來社工介入，那時想就原諒被告1次，她自己也有錯，當時應該要揭發被告的。

合議庭認定，此案檢方開啟偵查的原因，係女兒長大後在教會分享性議題時，說出年幼時遭父親性侵害的經歷，經熱心教友通報；女兒在偵查時，也表示不要提告，足見並無追究被告責任之意，自然沒有誣指被告的必要；同時，女兒面對檢察官提問時，仍有情緒激動、哭泣、一時無法言語的情形，如果未曾遭受被告性侵害，也不至於有這些反應，所言應該不假。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。