信樂團2002年推出首張專輯《信樂團同名專輯》爆紅掘起，持續累積〈死了都要愛〉、〈天高地厚〉等膾炙人口歌曲，可惜2007年前主唱蘇見信（信）退團單飛，樂團瞬間陷入窘境；事隔10多年，第一代成員鼓手Michael及鍵盤手TOMI回想當時低潮，沒了主唱的他們，為了維持樂團運作，硬著頭皮站上酒吧小舞台，尷尬哼著他們紅遍兩岸三地的歌。

Michael回想信宣布退團那天，突然接到記者來電詢問，他當下楞住好幾分鐘，「記者問我『信單飛你有什麼想法』，但我事前根不知道這件事，最後只能說祝福啊，不然我們還能說什麼呢」；團員們隨即緊急開會，一致決定樂團要繼續運作，但其實所有人都相當迷茫，在心中無奈哭問「大家不是兄弟嗎？離團有這麼難開口嗎」，隔了好幾年後，他們才與信恢復聯繫，至今彼此關心，情誼仍在。

4位團員有說有笑默契十足。（粘耿豪攝）

只是沒了信後的那一、兩年，他們的日子過得非常辛苦，為了維持曝光度，決定轉往北京發展，並由當時的貝斯手曉華暫代主唱，Michael說：「為了讓大家知道信樂團還持續運作，任何類型的活動我們都接，酬勞少得可憐，偶爾在酒吧表演，台上完全沒有樂器，只能放卡帶，我們幾個隨音樂擺動或拿鼓棒揮舞，很尷尬。」不知道未來的路怎麼走，也不知道什麼叫低潮，「因為感覺一直在往下掉，沒有最低只有更低」。也曾好幾個月完全沒收入，團員們只敢窩在租屋處看電視，「不出門不走動，就不會餓不用花錢」。

信樂團目前由鍵盤手TOMI（左起）、鼓手Michael、主唱飛鳴與吉他手力Q組成。（粘耿豪攝）

沒了主唱的樂團還是樂團嗎？直到2008年底，信樂團決定在大陸公開徵選，隔年宣佈飛鳴加入成為新主唱，2011年推出專輯《就是唯一》，接棒蘇見信，壓力之大可想而知；飛鳴正能量說：「每個人都有權利選擇喜歡或不喜歡，但起碼對方願意拿我來比較，代表他們有在注意信樂團的東西。」堅持做好本份，「玩音樂不是為了鞏固以前的東西而是創作新的東西，不是為了做好一塊蛋糕就一直守著它，而是要做出更多味道不同的成品」。

信樂團搖滾不死精神再度號召樂迷，他們也正著手規劃今年底在台灣舉辦演唱會，近期更加入全新生力軍、吉他手力Q，樂團陣容更加完整了，「就像車子終於裝好了四個輪子，跑起來平穩了」；信樂團持續踏著成軍第一年的那個目標前進，用音樂帶給大家正能量，「即便全世界只有一個人受到信樂團的影響，我們就值得了」。