新北市新店山區疑似有一處非法養禽場占用國有地，環境髒亂不堪，新北市農業局接獲舉報後，19日邀集動保處、環保局、國有財產署等相關單位前往查察，現場破獲飼養逾千隻雞鴨的非法養禽場，最高可開罰330萬元。

農業局指出，現場查獲陳姓行為人，利用私人及國有土地飼養家禽逾千隻，以廚餘餵養雞鴨，沒有提供乾淨水源及飲食，環境髒亂；場內死雞死鴨隨地棄置未經掩埋處理，致惡臭不堪；且未架設防鳥網等防疫設施，違法事項明確，動保處人員當場進行禽流感快篩採檢，所幸無驗出禽流感，立即要求業者改善飼養環境。

農業局表示，依照畜牧法規定，飼養雞鴨等家禽若達500隻以上，應辦理畜牧場登記，違法可依畜牧法規定裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰並限期減養。另依飼料管理法規定，以廚餘飼養且未取得環保單位的再利用許可，可依飼料管理法規定裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。另占用國有地部分，也由國有財產署依相關規定辦理。

動物處表示，為降低禽流感疫情發生，中央自2015年公告家禽應飼養於密閉式或非開放式或具防鳥設施禽舍內，本案未設置雞舍，採山區開放式空間放養且未架設防鳥網等防疫措施，依據動物傳染病防治條例可裁處最高15萬元罰鍰。

農業局提醒，為提供民眾安全合格的肉品，飼養家禽達規模以上（500隻）依法應辦理登記，且須落實飼養環境衛生及各項防疫措施。每季均針對轄內列管養禽場查察，倘有查獲非法養禽場，也會立即裁罰要求改善，呼籲民眾大規模飼養應辦妥登記，以免觸法。