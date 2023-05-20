職棒啦啦隊女神謝凱蒂有「小許瑋甯」之稱，轉戰直播6年，她說現在開播，會認真到用excel表格做紀錄，裏頭會寫下自己開播的時間、收到禮物、用戶上線紀錄等，她可隨時叫出某用戶多久沒出現，讓被點名用戶常被嚇到，一方面也覺得備受重視，她的那本表格被用戶戲稱是很有壓力的「死亡筆記本」，但也感受到她的用心，因此很愛她。

謝凱蒂說自己人際交往上原則很多毛很多，不少人會覺得她難搞，連她的直播用戶都會說這個主播很難搞，謝凱蒂直播間有不少令粉絲即使嘴巴很癢還是得努力遵循的禁忌，例如：她直播間不准說髒話或謾罵攻擊，只要罵髒話就會被踢出直播間；不能點台語歌或奇怪的歌，因為覺得唱了對她形象沒有加分，她自認雖然浮誇還是想保有一個形象在；基於同理心，她也不准大家在直播間討論其他任何女生，講其他主播或啦啦隊隊員八卦。

因為毛很多，謝凱蒂也坦言自己不太有人敢追，理想型的男人是希望像棵樹一樣的男人，可以讓她有安全感、可以為她遮風擋雨，還最好可以像樹一樣不要講話，她不喜歡對方給太大壓力或一直唸一直管，但也承認因為超愛自己，交往的男生會很辛苦得不到她的愛，對她有興趣的異性認識後，都會被她真性情的個性嚇到放棄追求，完全只想當朋友，不會有幻想了。