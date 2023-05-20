這種老公真的讓人好心寒！一名女網友表示，老公幾年前腰部受傷後，就聲稱「硬不起來」，沒想到今年母親節前夕卻被她抓包外遇，老公還帶著小三赤身裸體地在車內翻雲覆雨，讓她當場崩潰，瘋狂噴灑酒精消毒，悲傷的經歷曝光，讓許多網友看了不捨，留言聲援：「一定要提告！錢和財產拿好拿滿」。

原PO在《匿名公社》發文表示，他是老公的第二任妻子，起初兩人的經濟狀況並不好，舉辦婚禮、拍婚紗照，都是女方的親戚贊助，親戚送的金子在結婚後她也拿去變賣，用來支付生活開銷，20年來原PO甘願當家庭主婦，辛苦拉拔3個孩子長大，老公和前妻生的兒子她也視如己出。

近年來老公收入穩定增加，雖然改善一家人的生活，同時老公也染上去酒店的習慣，但原PO卻抱持信任的態度，甚至還開車接送。一年半前，老公腰部受傷，至此以後再也「硬不起來」，夫妻倆逐漸沒有性生活，沒想到，母親節前夕，原PO發現老公外遇的跡象。

「他是不會硬，因為對象是我，但是對外面的妹子，他很硬。」讓原PO無法接受的是，老公竟然帶著小三大玩車震，一想到那副場景，原PO就覺得崩潰，瘋狂地拿酒精狂噴座椅消毒。

對此，老公的態度理直氣壯，還不停言語辱罵，不願意離婚，原PO認為老公吃定她當家庭主婦多年，脫離社會太久又沒有經濟能力，因此決定先選擇忍耐，等到工作穩定、存夠積蓄後就要帶著女兒離開，所幸貼心的女兒發現異狀，也表示全力支持她的決定，直說：「離婚也沒有關係」。

貼文曝光後，一票網友為原PO加油打氣，「加油！姐，一切會更好的」、「一定要提告！錢和財產拿好拿滿」、「相信妳可以活出精彩的自我，辛苦妳了！抱抱」、「支持提告侵害配偶權，拿錢比較實際」、「經濟先獨立，談離異時多要點錢」、「好在還有女兒支持QQ」。