藍葦華、林玟誼主演的公視台語台、華視戲劇《欺妻49天》2人飾演恩愛夫妻但第一集就天人永隔，本週日即將迎來第三集，林玟誼、藍葦華有一場浪漫婚禮，2人在唯美的花瓣落下時上演動人吻戲。

林玟誼透露儘管這場戲只是短短的回憶片段，但導演為了營造浪漫氣氛，出動很多工作人員幫忙撒花瓣，卻沒想到花瓣太難控制，導致攝影機和兩人頭上全是花瓣，身著華服的兩人秒變「最狼狽新人」。而被問到吻戲內幕，林玟誼爆料藍葦華在討論時突然變得非常靦腆，追問他是否對吻戲有問題？竟意外得到藍葦華表示「我～害～羞」的答案，讓她笑虧：「原來視帝也會害羞啊！」

藍葦華與林玟誼上演浪漫婚禮。（公視台語台提供）

過去最高紀錄曾一部戲結婚三次的林玟誼，拍攝婚禮戲的經驗相當豐富，這回「再婚」坦言自己對婚禮或婚紗已沒什麼憧憬。不過她也分享之前參加朋友婚禮，新人是以跳舞的方式進場，甚至在婚禮上直接玩起大風吹的遊戲，這種有別於傳統婚禮、朋友一起輕鬆吃飯玩耍的感覺，在熱鬧溫馨中又能讓每個人都感受到新人結婚的喜悅，讓她相當喜歡。

廖苡喬與吳政迪寒流中拍騎車戲，冷到直跳抖肩舞。（公視台語台提供）

劇中另一對廖苡喬和吳政迪的姐弟戀也是一大看點，上週兩人在戲中意外展開一夜情，沒想到隔天發現兩人竟相差12歲，讓廖苡喬瞬間「冷掉」把吳政迪推出門外。而在即將播出的新一集中，吳政迪繼續對「姊姊」使出一連串撩妹攻勢，互動相當曖昧火熱。

談到戲裡偶像劇般的甜蜜場景，廖苡喬不禁吐槽和吳政迪根本是「難姐難弟」，某次在拍一場騎車戲時正好遇到寒流報到，敬業的兩人之前為了床戲都努力減脂增肌，早已沒有多餘脂肪可保暖，偏偏體質又都超怕冷，上戲前只好努力催眠自己不要發抖，等導演一喊卡兩人就冷到一直跳「抖肩舞」，旖旎氣氛蕩然無存，也成了拍這場戲最有趣的事情。

劇中林玟誼、楊小黎、廖苡喬閨蜜三人為了挽救藍葦華生前經營的咖啡館，各出奇招設法招攬生意，沒想到仍成效不彰。林玟誼生活中其實曾和同學一起開過咖啡店，她回憶當年創業從裝潢、菜單、採買大小事都親力親為，一開始不僅忙到暈頭轉向，看到盈餘不盡理想時真的會超想哭。儘管後來因故在不算有賺錢的情況下把店收掉，仍學到一次寶貴經驗，「未來若有機會還是想開店，只是可能會改成寵物咖啡廳，讓大家能帶毛小孩一起喝咖啡。」

楊小黎自認是位斜槓女青年，雖然一直從事演藝相關工作，但對她來說在演戲、主持、配音工作間切換，就如同擁有多種副業，重點是培養不一樣的技能讓自己有更多的工作去做。而最近開設新IG和粉絲分享每日生活的廖苡喬則表示，自己很喜歡分享美好事物，曾動過想引進某個日本品牌來台的想法，但最後因缺乏資金只好打消念頭，如今希望未來有機會開一家選物店，結合自己喜歡到世界各地旅遊的方式帶回各種東西和大家分享。

《欺妻49天》每週日晚間8點公視台語台、10點華視頻道播出的台語奇幻輕喜劇《欺妻49天》。