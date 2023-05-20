48歲藝人施易男演過多部電視劇，近年則鮮少推出影視作品，將心力放在甜點製作，不時也會在社群平台分享生活。19日，施易男透露一名牽著狗的女子猛按住處的門鈴，應門後，對方不僅叫他的名字，更莫名吐出一句：「菩薩要我來找你的」，讓他一陣毛骨悚然，而且這還不是第一次，呼籲所有人務必自重。

施易男19日中午在家，卻有人狂按門鈴，還用力拍門，原以為是包裹寄來，沒想到才探出頭，竟看到一名陌生女子牽著一隻狗，很大聲叫出他的名字，雖覺得不太舒服，仍禮貌詢問：「有什麼事嗎？」對方則道歉講話太大聲，接著竟脫口：「菩薩要我來找你的」，讓他整個黑人問號，委婉告知有事在身，便關門離去。但後來對方仍在門外大聲說話，後來才從落地窗見到對方開車離去。

面對這種情況，施易男透露有種被騷擾的感覺，他表示自己不認識女子，不曉得對方是不是社區住戶，住處卻被摸得一清二楚，還做出如此無禮的舉動，打擾到他的安寧，大嘆：「或許她是我的粉絲，但是這樣的行為很誇張，而且莫名其妙」，並表示類似事件已不只一次，直言：「我相信大部分我的粉絲都是很理性，而且懂得尊重他人隱私的人」，呼籲所有人先自重而後人重之。

對此，網友們提醒他注意人身安全：「現在這種人很多，真的很有問題」、「真的會覺得有點恐怖呢，這個人有第一次，可能也會有下一次呢」、「我想還是要保護好自己，要看一下監視器再開門唷！」、「真的會嚇到～還好走了！平安！！」、「她有病，居然說是菩薩要她來找你，還是去備案比較保險。」