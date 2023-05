一位紐西蘭籍的聯合國善後救濟總署(UNRRA)駐台人員謝克頓(Allan J. Shacklenton),二二八事件當時人就在高雄,以英文寫成《福爾摩沙的呼喚》一書。專門研究二二八的學者張若彤近日在臉書指出,該書的中文譯者,不知道出於什麼原因,不厭其煩地在譯文內加上原文所無的「國民黨」。

張若彤舉例,有一段原文為「Fortunately one of the guests could speak Mandarin and explained the situation. While they were still discussing the matter, my interpreter returned with an English-speaking officer who took us to the fortress on the hill beyond the town.」

直譯應該是「很幸運的是,有一個住客會說普通華語,跟他們解釋了這個狀況。他們還在談,我的翻譯就回來了,還帶著一位會說英文的軍官,這位軍官會帶我們去市區外高地上的要塞。」

但中文譯本變成「幸運的是,旅客當中有一人能說北京話,於是向這些國民黨士兵解釋情況。就在他們還在討論這件事時,我的翻譯和一名會講英語的國民黨軍官返回。接著,這名國民黨軍官把我們帶往位於高雄城外的山上要塞裡。」

張若彤直言,這類的無中生有,在《福爾摩沙的呼喚》中文譯本裡可說是俯拾皆是,特別是諸如「士兵」、「軍隊」、「指揮部」、「警官」等相關名詞,前面都特別加上「國民黨」三字。

另外,書中提到的mob,張若彤表示原意應該是暴徒,卻被翻譯成了中性的「群眾」、「人民」、「遊民」。「暴民帶著一根可怕的木棍」被河蟹譯成「帶著木棍」;「被暴徒殘酷地打傷了」,變成「被群眾打傷了」。

張若彤認為最令人髮指的,莫過於是中文譯者還憑空製造了不存在的死者。例如原文為「Whatever the reason, there were many red-eyed and sorrowful women in our locality.」,直譯是「不管理由是什麼,現場有著一大堆紅著眼睛又難過的女人。」但中文譯本變成「但是不管什麼原因,國民黨軍隊這種行為畢竟在我們周遭制造了許多喪夫喪子的怨婦。」

張若彤強調,《福爾摩沙的呼喚》一書,由於中文版翻譯的品質,而打了不小的折扣。