國民黨日前正式徵召新北市長侯友宜參選 2024 總統，與民進黨候選人賴清德、民眾黨候選人柯文哲的三角態勢已經底定。藍、白營候選人今( 20 )日也都提出若當選總統將到立法院報告，但賴清德卻反批二人「沒有國會經驗」，稱此事有違憲政制度。對此，前立委蔡正元引述憲法增修條文指出，總統到立院進行國情報告完全合憲，並嘲諷「民進黨的憲法是不是跟我們都不同本」。

柯文哲今在淡水舉行參選總統宣示記者會，致詞時再次提到：「依據憲法規定到立法院進行國情報告、建立責任政治，解決總統有權無責的亂象」；侯友宜金也在誓師大會時表示：「若當選總統，將依據憲法的規範，到立法院做國情報告並接受全民監督」。

但賴清德對此卻認為，總統願意到立法院進行國情報告，但不能成行的原因是不論藍綠的在野黨都要求總統到立法院進行國情諮詢後，必須像行政院長一樣接受質詢，但這樣的做法有違目前憲政制度。

對於賴的回應，蔡正元今在《張雅婷辣晚報》說「很納悶耶」，並引述《中華民國憲法增修條文》第４條第３項：「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，白紙黑字寫得很清楚。

蔡正元也直言，總統到國會進行國情報告，完全合乎憲法，怎麼會說是不符合憲法，「民進黨的憲法到底是不是跟我們不同一本阿」，真的很好笑。

蔡正元解釋，因為種種政治上的紛擾，至今只有先總統李登輝有到國會做過國情報告，不知道為甚麼憲政運作會變得這麼離譜；他也直接點名，到蔡英文當總統時，連接受記者採訪都不願意，怎麼會到立院做國情報告。

蔡正元也同意「國會沒有權力質詢總統」，但李登輝有創下「綜合答辯」的歷史，讓國會議員分批提問，最後由總統一次回答。蔡正元表示，當時李登輝是去國民大會，國大大表人數比立委還要多，李登輝也是一個一個接受指教。