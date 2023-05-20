桃園市一名28歲朱姓男子，今日上午在中壢長沙路某超商內情緒失控，亂砸店內物品，還襲擊到場處理的2名員警，造成1人輕微腦震盪、1人臉部擦挫傷，最後2警負傷下以辣椒水將其制伏。而引發朱男暴怒的原因竟是因為他愛吃的「義式黑胡椒舒肥雞胸肉」賣完了。

據了解，朱男前往超商買他愛吃的義式黑胡椒舒肥口味但商品賣完，他崩潰的坐在座位區奧腦一陣子，後來跑去櫃台爆怒質問店員，為何不多進一點義式黑胡椒舒肥，店員耐心溝通無果，於是打電話請警方到場協助。

警方到場後發現，店家現場除義式黑胡椒舒肥口味外，尚有香草口味4包，但該朱男仍堅持只吃義式，說完突然情緒失控暴怒。

員警為制止朱男不理性的行為，對朱男噴撒辣椒水，對方瞬間陷入失控狀態並持續攻擊員警，使2名員警分別有輕微腦震盪、臉部擦挫傷，仍負傷將其制伏，朱男經員警壓制後送醫治療，經確認朱男沒飲酒，警方稍早將朱男從警車上壓解下車，雙手戴上手銬及腳鐐，由2名員警押解進警局。訊後將依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

這起「桃園真人版浩克」事件，引發社會關注，據了解，28歲的朱男曾征戰過不少健美比賽，曾獲數次冠軍，擁有國際私人教練專業學院金牌教練執照的他，目前為雙北、桃園自由教練，還有乳清、服飾廠商贊助他參賽，當兵時是國防部體適能中心健身教練，還曾接受媒體訪問，分享健身心得。

朱男今日上午在前往超商鬧事前，還在IG限時動態分享多則家中凌亂畫面與自拍照。事件曝光後，朱男的IG粉絲數持續飆升中，截至下午3時許已逾7000人追蹤，貼文也湧入大量留言，質疑其為何要襲警大鬧超商。

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