大陸央視新聞用戶端20日報導，因大陸疫情不對外開放的復旦大學4個校區，已經可以透過掃碼登記後進入校園，且各校區主要的人員進出大門，都可核驗進入。此外，同在上海的同濟大學、華東理工大學、上海師範大學等多所大學，已陸續恢復對公眾開放。

復旦大學邯鄲校區正門口處，20日放置了《關於進一步調整進校管理措施的通知》。通知提到，「為推進校園有序開放，非本校人員可隨時登錄『復旦資訊辦』公眾號登記身分證等基本資訊後，即可從指定校門刷身分證或隨申碼後進校（車輛進校需要報備）」。

進校時間為每天早上6點至晚上10點。通知下方附有公眾號二維碼，學校大門上也張貼有多張紙質二維碼，方便校外人士掃碼操作。操作者除了登記本人的身分證、手機號資訊外，還可以為最多4名隨同人員登記資訊，方便部分沒有智慧型手機的老人和孩子進入校園。

目前，復旦大學的4個校區均可通過掃碼登記後進入，且各校區主要的人員進出大門均可核驗入校。

此外，記者獲悉，包括同濟大學、華東理工大學、上海師範大學等在內的上海多所大學已陸續恢復對公眾開放。