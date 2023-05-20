桃園市楊梅警分局為落實推動「社區警政再出發工作」，除在治安強力執行打擊詐欺等淨化犯罪外，結合善心團體關懷轄區弱勢家庭也是員警平日工作之一，若同仁發現轄內弱勢家庭急需協助，就會轉介給楊梅世大愛心協會等社團伸出援手，以急難救助等方式，紓解弱勢居民生活困難。

楊梅警分局表示，防治組長吳黨元與楊梅派出所警員郭彥廷利用勤務融入社區時，發現轄內有戶黃姓民眾，一家三口家庭成員身心健康堪慮，暫居住在戶外下大雨室內下小雨、2000元租金的老舊廢棄屋子裡，臨時簡陋的廚房，無門及衣櫥的房間環境十分差。

男主人黃先生罹患口腔癌手術後面容不再完整，太太也體弱多病，唯一即將入小學的孩子更因罹患發展遲緩智能障礙，長期需要人關心照顧學習起居，家計也只能靠黃先生打零工及區公所的生活補助金維生，生活條件陷入困境。

經員警關懷後得知小朋友希望能有新的入學用品及房間急需添購簡易衣櫥防塵等需求，為了讓弱勢學童心中這一顆夢想的種子也能美夢成真，楊梅分局隨即結合楊梅世大愛心協會於18日由總幹事梁維坤、志工劉昌坡、黃秀梅等先將緊急紓困金5000元親自送到弱勢民眾家中，讓他們能圓夢幼童需求及添購日常用品，稍解燃眉之急。

同時也告知他們，協會評估日後繼續協助事宜，使原本愁容滿面的民眾，頓時放下心中的石頭，非常感謝員警、楊梅世大愛心協會及公所的幫助，讓他們渡過困境，心中感受到社會的溫暖及愛心。