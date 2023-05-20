桃園市政府消防局第四大隊因應聯華食品廠重大傷亡案件，針對轄內食品及各類工廠加強自衛編組輔導，場所應就建築物特性策訂整體安全的消防防護計畫，並依計畫實施員工滅火報警訓練、消防安全設備維護、防火避難設施及能源設備使用管理監督等，以保障場所安全。

桃消防四大隊表示，19日督導轄內列管場所金車股份有限公司平鎮廠辦理自衛消防編組演練，其廠區特性腹地廣大、建物面積達6萬2千多平方公尺，要求消防設備完整性與落實防火管理成為該場所主要課題。配合消防法修訂各類場所檢修申報應合格申報，這次督導除宣導場所應完成消防設備修繕後再進行申報，並針對防火管理各項目確實查核。

另消防局因應災害多變性，空拍機觀察協助救災也是未來趨勢，根據規定需取得相關操作證照才可操作空拍機，金車平鎮廠也無償提供場地供四大隊設置空拍機測驗模擬訓練場地，利於日後科技救災執行。

消防局第四大隊大隊長郭百倫說，提升初期緊急應變能力，加強員工內部自我搶救、疏散及通報的能力，可在發生災害第一時間有效降低傷亡與損失，熟悉場所相關設施操作方式及疏散動線需靠時常演練來強化，於災害發生時便熟能生巧，減災保平安，感謝金車公司提供空拍機測驗模擬訓練場地，加強四大隊科技救災能力。